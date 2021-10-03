白內障前兆？她回LINE見「塊狀黃斑」嚇傻 兇手竟是貼圖
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用。不過，就有網友分享，她日前用LINE回覆訊息時，突然在鍵盤區看見黃色塊狀斑點，嚇得她以為是罹患「白內障」的前兆，沒想到真相竟是「貼圖」惹的禍，貼文也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 23:23:48
原PO在《Dcard》表示，她日前用LINE回覆朋友訊息時，突然在鍵盤區看到疑似黃色的塊狀斑點，但跳訊息頁面後，卻又瞬間消失，讓她不禁擔心自己是否為罹患「白內障」的前兆，緊張地上網查詢各種資料，「還想到自己去醫院看醫生，可能開刀或甚至失明吧啦吧啦一堆的」。
原PO接著說，她後來打算先將朋友的訊息回覆完，結果再度切換回訊息頁面，並將鍵盤關掉後，發現那個「黃色塊狀斑點」，竟是底下的「可達鴨」貼圖，這讓她鬆了一口氣，也無奈地說「原來是小鴨鴨可以透出我的鍵盤，害我白緊張了一場！」
貼文曝光後，網友們紛紛笑說，「看到最後直接笑出來」、「乾好好笑，調皮小鴨」、「感謝小鴨鴨，不然就要開刀了」、「真實患者表示：一看就知道不是白內障癥狀」、「笑死…真的白緊張了」、「有點好笑，左轉有趣板」。（編輯：許智超）