COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

白內障前兆？她回LINE見「塊狀黃斑」嚇傻　兇手竟是貼圖

▲有網友用LINE回訊息時，看到黃色的塊狀斑點，以為是罹患白內障的前兆，但真相卻是貼圖惹的禍。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友用LINE回訊息時，看到黃色的塊狀斑點，以為是罹患白內障的前兆，但真相卻是貼圖惹的禍。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-03 23:23:48

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用。不過，就有網友分享，她日前用LINE回覆訊息時，突然在鍵盤區看見黃色塊狀斑點，嚇得她以為是罹患「白內障」的前兆，沒想到真相竟是「貼圖」惹的禍，貼文也笑翻一票網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，她日前用LINE回覆朋友訊息時，突然在鍵盤區看到疑似黃色的塊狀斑點，但跳訊息頁面後，卻又瞬間消失，讓她不禁擔心自己是否為罹患「白內障」的前兆，緊張地上網查詢各種資料，「還想到自己去醫院看醫生，可能開刀或甚至失明吧啦吧啦一堆的」。

▲原PO關掉鍵盤才發現，原來黃色的「塊狀斑點」，是「可達鴨」貼圖所導致的。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO關掉鍵盤才發現，原來黃色的「塊狀斑點」，是「可達鴨」貼圖所導致的。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO接著說，她後來打算先將朋友的訊息回覆完，結果再度切換回訊息頁面，並將鍵盤關掉後，發現那個「黃色塊狀斑點」，竟是底下的「可達鴨」貼圖，這讓她鬆了一口氣，也無奈地說「原來是小鴨鴨可以透出我的鍵盤，害我白緊張了一場！」

貼文曝光後，網友們紛紛笑說，「看到最後直接笑出來」、「乾好好笑，調皮小鴨」、「感謝小鴨鴨，不然就要開刀了」、「真實患者表示：一看就知道不是白內障癥狀」、「笑死…真的白緊張了」、「有點好笑，左轉有趣板」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀