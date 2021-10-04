離職收前老闆「傳LINE關心」該回？過來人抖內幕：會有用

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原PO接著說，自己跟前公司老闆也沒有說很熟，但相處關係沒有不佳，當初在提離職時也有被挽留，所以才想不透為何會收到關心訊息，「這半年沒有跟其他前同事有聯繫，為什麼要傳LINE問『最近工作如何』」，因此她也在文末發問「回覆還是不回覆他呢？很苦惱」。
貼文一出，掀起熱議，「只是關心而已，而且如果主管認為你不錯，你之後想回去也很容易」、「『工作不錯，謝謝您的關心』，我大概會這樣回覆吧」、「回覆一下比較禮貌吧？畢竟都在那邊待四年多了，不知道或不想回的話，你就隨便掰個答案敷衍就好」、「客氣的回覆就好了，我之前的主管也是這樣」。
其中，也有不少過來人表示，「想要你回去吧，我們主管就會這樣找人回鍋」、「可能公司找不到新人，所以想問看看妳要不要回鍋（我前公司就是這樣～輪流傳賴關心所有離職的同事）」、「老闆會問就是因為公司缺人，你表現還不錯，剛好原本位置的空缺，你一回來只需要1個月熟悉一下就能上線，你覺得老闆會放棄你嗎？多少還是回覆比較好，地球是圓的，台灣又很小，其實很容易遇到認識的，不如多結善緣」、「工作人脈很重要，除非換跑道，留個聯繫在，未來會有用的」、「我覺得可以好好回覆～人情留一線日後好相見，是真的」。（編輯：郭佩蓉）