為何自助餐不能「只買白飯」？內行抖出真相：請原諒老闆
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，也食材引發不少討論。而就有網友討論「自助餐店堅持不賣白飯是什麼道理？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 13:32:08
原PO在PTT貼文指出「有些自助餐店明明就有白飯，你一碗要賣幾元都隨便你，但你有白飯，可是我有遇到幾間說沒有單賣白飯的？這什麼詭異的堅持，像那種賣打拋豬跟泰式的店家，明明也有飯也說不賣，到底為何不賣白飯啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「怕配菜還沒賣完結果白飯賣完了，這樣等於配菜損失」、「配菜很多啊，你白飯賣完，菜要賣給誰啊」、「因為怕白飯不夠啊！純賣飯的利潤比有夾菜的少」、「一碗白飯十元，但只跟其他成本10幾元的配菜或主菜一起，就可以多賣一倍以上價格」、「只剩菜沒飯要賣誰」、「只買菜可以，但有菜沒白飯誰要買」。
而《NOWnews》記者也實際訪問專賣鴨肉飯的老闆江先生，他透露，不只自助餐不會單賣白飯，我們這種以飯為主的店也不會賣，因為店家每天備料以及白飯量是有大概拿捏過，如果一堆人來買白飯，那麼配料就會剩下一堆，先前也有客人要來買鴨肉飯，結果因為沒飯就不買了，無疑對店家是另一筆損失，我們才會在招牌上寫上不單賣飯的標示，還請民眾見諒。（編輯：張嘉哲）