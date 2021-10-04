套房月租7500！超奇葩「開放式廁所」曝 網愣：看守所風
許多人離鄉背井到外地工作，大多都要租房過日子，不過租房要注意的事情很多，除了要衡量價格，也得考慮環境安全等；就有一名網友分享，自己在租屋網站上看到一間月租7500元的套房，但廁所卻是「開放式」的，讓大批網友看了紛紛傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 14:06:30
該名網友在臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》發文並分享兩張照片，直呼「最近流行開放式廁所嗎」，從圖片中可以看到，一間老舊套房內，竟然隔出一間廁所，不但非獨立空間，兩者中間還只用一塊浴簾做阻隔，且浴簾正後方就是蓮蓬頭。
若在此空間上廁所、洗澡，不免讓人覺得詭異，不但味道會傳至整個房間，浴室濕氣也是一大問題，而這樣「奇葩」設計的套房，一個月還要價7500元。
貼文一出，網友紛紛看傻，「蓮蓬頭那個位子洗澡，根本就是外面地板會噴的到處都是水」、「嗯.…感覺很潮！」、「久而不聞其臭」、「看守所風」、「監獄風雲」、「而且還只是浴簾......」、「尿尿時還能跟室友聊天」、「浴簾有跟沒有都沒差了吧，蓮蓬頭裝那位置是想洗整間房的地板嗎」、「冬天一洗澡，整個房間都起霧，是哪個天才設計的廁所啦」。（編輯：郭佩蓉