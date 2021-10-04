iPhone電池何時要換？答案曝光　官方認「4招」延長壽命

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貼文一出，網友紛紛回應「我都80左右換欸」、「75換差不多吧」、「11 Pro Max一年8個月，電池還算健康欸！還有93％」、「12 Pro Max 去年11月13拿到現在95%」、「我差不多是70％換」、「我才用一年就90％了，真的消耗超快」、「我是7+，用四年多，剩下60幾%才換電池」、「我43％還沒換，要一直充電插著才能用」。
而綜合網友意見，許多人都是使用一年之後，電池健康度開始下降，因為使用程度差異不同，下降程度也不同，而根據蘋果官網電池健康更換指南說明，正常iPhone電池的設計，經過500至800次的充電循環，電池的壽命分數可能到達80％，只要低於80％，或者接近80％，就會覺得iPhone耗電異常，這時就應該要更換電池囉！
另外，如何才能提高電池的壽命，蘋果官網電池健康更換指南也提到四大秘訣，分別為「把軟體更新到最新版本」，因為新軟體有更好的節能功用；「避免極端的環境溫度」、「充電時先卸除某些護套」，因為當iPhone放在保護套內充電時，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量；最後則是「當要長時間存放時，電池應存有一半的充電量」如果是備用機要存放時，應該將手機保存50％電量，並且放置陰涼處。（編輯：張嘉哲）