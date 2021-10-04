男友出遊狂打卡！她用IG「1功能」抓劈腿鐵證 萬人跪了
情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，英國就有網友分享，她的懷疑男友出軌後，利用Instagram（IG）的一個功能，立刻發現男友偷吃的證據，影片一出，瞬間吸引數十萬網友觀看，並狂讚「簡直是個天才！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 16:49:34
綜合外媒報導，英國一名女網友克蘿伊（Chloe Powell）在《TikTok》指出，她的女性朋友在懷疑男友出軌後，利用IG裡的「定位搜索功能」，瀏覽了男友打卡地點的所有照片和限時動態，結果在某位陌生女子的打卡照片背景中，發現了男友的身影，也從而找到對方出軌的證據。
影片曝光後，也吸引90多萬人觀看，儘管克蘿伊的朋友稱「自己的行為是精神失常」，但仍有許多網友認同、完全理解她的行為，也支持她這樣做。對此，也有網友笑說，「她優秀的偵查能力不被英國安全局、聯邦調查局看中，真的太浪費了」。
其他網友則留言狂讚，「簡直是個天才！」、「不去FBI太浪費了」、「你簡直就是天才」、「這麼，太浪費了」、「完全不是精神失常，我支持妳這樣做」。此外，還有網友透露，「我也曾利用類似方式，抓到我男友出軌的」。（編輯：許智超）