百元理髮怎賺錢？設計師抖出「獲利手法」：賺10萬不是夢
近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，因其主打便宜且快速的優勢，高CP的特點總是吸引不少民眾，不過百元理髮究竟如何賺錢，一直以來都是許多人好奇的問題。對此，就有一名網友分享百元理髮的獲利手法，而引來同行直喊「過年的時候業績可以達十萬初！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 18:41:39
原PO於Dcard上發文，表示有許多朋友詢問他「百元剪髮到底會不會賺錢？」身為設計師的他肯定直言「一定賺，做越多賺越多！」他解釋，假如一位設計師可領一半的抽成（約50元），「平均服務一個客人以十分鐘來設定，用最簡單的數學來計算，一個小時可以接六個客人，每天上班八小時，月休八天，一天收入可以到$2400，一個月的收入可以高達$52800喔（還月休八天喔）！」
但他強調要拿高薪，先決條件是「每天必排滿班，一天剪滿8小時」，原PO感嘆「但是現實面的就是不能生病、手腕不能受傷，不能偷懶、那麼剛好有那麼多客人給你做；就跟做工一樣，以件計價」。最後他也坦言，若想要高收入就必須承受時間、壓力、健康的消耗，「許多人只會看到人家利潤高或者收入很好的一面，但是都忘了那是要付出代價的」。
貼文一曝光後，就引來不少同行留言，「過年的時候業績可以達十萬初，但真的累的跟狗一樣…最高紀錄可以一天70多顆，是個新手村磨剪刀的好所在」、「一定賠，賠了時間，賠了尊嚴，賠了健康」。但也有人提出不同看法，直言「沒那麼好賺！大概3萬～4萬初而已，因為根本不可能有人會排好排滿，不然餐飲正職去當工讀就好，還比較賺」、「8小時都排到滿....你那個叫上限，正常值有一半就了不起了」。（編輯：陳雅雲）