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房市／桃園八德主力購買坪數逾45坪近6成

▲八德區的購屋者2020年購買45坪以上的房屋占5成6。（圖／NOWnews資料照片）
▲八德區的購屋者2020年購買45坪以上的房屋占5成6。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-05 18:00:00

政大信義不動產研究發展中心《2021台灣地區房地產年鑑》統計八德區成屋市場2020年成交面積，45坪以上面積的產品占比達56.2%，其中45-55坪的成交面積占27.3%、55坪以上占28.9%。在地房仲表示，八德區房價相對雙北親民，大多從雙北外移找屋，因「以距離換取空間」，購買主力產品以三房為主，加上新建案公設比高，致使購買坪數面積增加。

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信義房屋八德豐德店主任吳嘉恩表示，八德區的電梯大樓約有7成買方為新北市外溢的首購族，他們在新北地區因為房價高、居住空間較小，因此外移桃園以距離換取空間，不會選擇坪數太小的居住空間。

由於新建案公設比高達3成，吳嘉恩表示，若以權狀坪數45坪的房屋計算，加上八德區的車位也多是平面大車位，約佔12坪，因此扣掉車位、公設之後，室內空間約23-25坪，符合小家庭的居住型態。

吳嘉恩表示，若以去年房價平均單價行情約18-19萬，總價1000萬左右可以買到標準三房，對首購族的負擔低，因此大多傾向一步到位購買三房。除此，吳嘉恩說明，今年第二季以來，八德擴大重劃區的單價已至每坪20-23萬，1字頭房價幾乎已絕跡，3房總價約1200萬以內為主力產品，而來自新北的購屋族約占6-7成。
 

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