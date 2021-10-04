LINE貼圖「1功能消失」女急哭！用戶愣住搖頭：來不及了
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體進行聯絡，其中LINE就因能夠傳遞貼圖表達心情的功能，而深受不少用戶喜愛。不過，有一名女網友購買LINE貼圖時，驚見「1功能」消失，讓她著急求救，而引來用戶傻眼直喊「來不及了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 21:23:28
原PO於Dcard上貼出一張對話截圖，只見畫面中，可看出她購買了3款LINE貼圖，但她卻著急表示「急問急問！我剛剛直接去超商買貼圖和主題，想說過12點要送給朋友，啊怎麼只能按下載啊啊啊！為什麼不能轉贈！」讓她崩潰呼「我已經買下去了欸」。
貼文一曝光後，不少用戶便指出並非是LINE貼圖贈送功能消失，而是贈送時必須先在購買頁面點擊「贈送禮物」才行，直言「要送禮物要直接按贈送禮物，然後選擇朋友贈送，直接按購買變成你自己買了，只能自己用了」、「那個贈送按鈕只有在結帳時按才有效，妳已經結帳完就來不及了」、「是不是一開始就要選贈送貼圖？不過怎麼不等12點再用手機買就好？」
甚至有過來人分享類似經歷，直言「啊就買的時候按錯按鈕了啊！我也犯過同樣的錯，原本要送給朋友，結果按太快沒看清楚就按錯，變成買給自己，後來我去填LINE的貼圖主題退費申請表單，審核過了4天左右就成功把錢給拿回來了」。
據了解，用戶想贈送LINE貼圖給他人時，若是透過「貼圖小舖」贈送，需選擇希望贈送之貼圖，再點選贈送禮物，最後點選贈送對象後按確定即可；若是透過LINE STORE贈送，選擇贈送之貼圖後，再選擇「贈送禮物」，緊接著挑選贈送之好友和送禮通知圖樣，結帳後即可完成。（編輯：陳雅雲）