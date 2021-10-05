手搖飲「吸管要插哪裡」？正解曝光 老饕全愣：喝錯20年
台灣手搖飲林立，像是這種炎炎夏日的天氣，不少人每天都要來上一杯清涼又消暑，但你知道手搖飲的吸管位置應該要怎插才正確嗎？近日，就有網友討論「我男友吸管都很堅持要插在邊邊，真是不懂」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 09:33:57
原PO在「Dcard」貼文指出「不知道有沒有的習慣跟我男友一樣，一般我喝飲料吸管都隨便插啦，但我男友非常堅持，吸管一定要插在旁邊，不然他會彆扭，一開始我也不以為意，結果有一次不小心幫他把吸管插到中間，他就露出一種『你為什麼不把吸管插邊邊那種表情』，覺得還蠻好笑的」。
貼文一出，網友紛紛回應「我是中間派的耶....插旁邊感覺很怪」、「我都插中間，因為飲料杯是歪的話，邊邊比較容易滲出飲料來」、「經常騎車的應該都會選擇插邊邊！」、「有騎車的人都會插邊邊吧！可以轉到另一邊放斜的」、「不插中間我比較難受.....」、「有一次被插在中間，忘記要怎麼喝飲料QQ」。
不過，也有內行網友透露「其實正解是插旁邊沒錯，這樣剩下一點點也能吸到」、「插邊邊剩最後才能喝乾淨」、「插邊邊料比較好吸出來！」、「我有一次也是被教要插邊邊，像是珍奶這種才能均勻吸到料跟奶茶，整個喝錯20年」、「我也是插邊邊！料永遠不會卡在尷尬的地方吸不出來」、「飲料喝到剩一點點時，插邊邊的比中間的更容易把那一點點吸完」。（編輯：張嘉哲）