臉書、IG深夜大當機！網憶「沒社群軟體的當年」：回不去
社群平台臉書（Facebook）及旗下Instagram、whatsapp、messenger等應用程式於昨（4）日深夜11點許無預警出現全球大當機，讓超過百萬名用戶相當崩潰，情況直至5日清晨終於修復。對此，許多網友也轉戰PTT好奇詢問在15年前「還沒有臉書、IG的生活」是如何，話題也引發不少鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 09:49:00
臉書、IG的全球當機現象引發不少話題，種種因素導致臉書股價4日收盤重挫4.89%，也使祖克伯的財富在幾小時內蒸發61億美元，折合新台幣約1680億元。不過也有許多台灣網友轉戰PTT論壇發文提到，15年前臉書、IG等社群軟體根本還沒出現，大家各自過自己的日子，認為自從社群平台出現後，人們開始比較、愛慕虛榮，好奇社群軟體出現以前的生活是如何。
貼文曝光後引來大批網友熱烈留言回應，其中就有許多資深網友喚起回憶直呼回不去了「即時通啊…是說當時沒去取回歷史紀錄，現在好後悔」、「那時候有即時通可以聊天」、「網路遊戲啊，當年mmorpg很夯的」、「玩線上遊戲聊天」、「楓之谷、即時通、無名」、「無名小站，當時每個人文筆都變很好」。
由於臉書和旗下不少APP在全球發生無預警當機情況，官方也只能透過推特官方帳號發文表示「我們正在努力盡快讓一切恢復正常，對於給您帶來的不便，我們深表歉意」，臉書創辦人祖克柏則今日修復後親自表示發文，Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等應用程式已重新上線，「我知道你有多依賴我們的服務，以便與你關心的人保持聯絡」，不過當機原因至截稿時仍未清楚對外說明。（編輯：楊智傑）