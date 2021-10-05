今起4星座「財運事業」一路旺到年底！第3名彩券有望中獎

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吉星加持 職場順風順水
十月中旬，處女座的工作宮位迎來順行的吉星木星，讓你的工作有如神助一般順利起來，連帶的財運也亨通。本來被否決的提案有了二次提交審視的機會、卡關已久的專案項目清空阻礙、過關斬將以超高效率結案，亮眼的成績表現使領導、同事對你另眼相看，不但獲得升職加薪、業績獎金也是相當豐厚，讓你數到手軟。記得，可以運用部分的金錢來升級的你的生財工具，為你未來的事業與財運注入金錢能量，吸引更具有挑戰性、吸金體質的事業項目到來。
第三名、摩羯座
逆境重生 偏財降臨
十月，摩羯座歷經逆行冥王星、土星二星夾擊，順行的好運能量終於照看命宮與財帛宮，前些日子裡你也許遭遇資金套牢、負債累累的絕境，所幸，你並未因此而喪志，反而痛定思痛勇敢面對你的財務實相，開始重視金錢管理，幸運之神看到你的努力，讓你隨意買的彩票中獎、儲蓄已久的定存到期解封、積灰己久的樓盤高價賣出，你的手上多出一筆意外之財，不妨善加利用這筆財富償還欠款、做點公益慈善，延續擴展你的財氣與好運。
第二名、射手座
貴人出現 好運銳不可擋
十月，逆行冥王星順行射手座的財帛宮，就連好運金星也接力點亮射手座的命宮。過去可能你爆發過財務危機、投資失利，把你的生活搞的一團糟，現在你的好運銳不可擋，運勢步入佳境，過去你曾幫助過的人回頭成為你的貴人，在你的工作或事業上投下資金，使你有機會東山再起、或是為你牽線富貴人脈，讓你獲得實現夢想藍圖的資源。身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握。
第一名、水瓶座
揚眉吐氣 走向淘金之路
十月中旬，水瓶座的命宮總算盼來土、木二星順行。前陣子你可能處在四面楚歌、無法翻身的極度窘境里。不過，土木順行之後，你的好運將一路暢旺到年底，爆棚的正能量讓你看什麼都順眼，有股不知名的力量在推動著你，你的行動力在此時將逐漸達到巔峰，讓陷入死衚衕的事業起死回生，不但獲得挹注資金，甚至還擴大規模；或是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，加碼合作資金，為你的事業前進鋪上一條鍍金的紅地毯，攜手與你走向淘金之路。
十二星座【＃旺到年底】關鍵詞
白羊【開闊眼界】、金牛【名望回歸】
雙子【情事大吉】、巨蟹【靈感爆棚】
獅子【關係順利】、處女【桃花出現】
天秤【兄友弟恭】、天蠍【意志高昂】
射手【貴人出現】、魔羯【意外偏財】
水瓶【揚眉吐氣】、雙魚【小人遠離】（編輯：郭佩蓉）
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