臉書、IG全球當機！官方「在推特道歉」 網狂刷梗圖酸爆
社群平台臉書（Facebook）及旗下Instagram、whatsapp、messenger等應用程式於昨（4）日深夜11點許無預警出現全球大當機，臉書官方只好透過推特（Twitter）向外界致歉聲明，讓不少國內外用戶相當崩潰，更在該篇推文底下留下梗圖狠酸臉書快被Twitter甩開了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 10:58:50｜2021-10-05 11:03:11
昨晚11時30分左右臉書、IG等兩大社群平台紛紛陷入無預警當機窘境，網路監測平台《DownDetector》更稱「這是有史以來最大的網路平台當機」，不少用戶試圖登入網頁版卻只能看見「無法連上這個網站」，而手機App則是無法正常瀏覽並陷入不斷等候載入（繞圈圈）的情況，遲遲無法刷新最新動態。
不過臉書官方在事發後也趕緊透過推特發表道歉聲明，表示「許多用戶現在使用上遇到問題，我們正在努力修復，以最快速度試圖解決問題，同時在此致上誠摯歉意」，僅表示會盡快修復，未多解釋當機的原因，直至今天早上六點左右，才能順利登入操作，並再次透過推特表示「對於全球各地依賴臉書的用戶和企業感到抱歉，臉書一直在努力恢復應用程式和服務，很高興報告臉書已重新上線，感謝大家對臉書的包容」。
而臉書、Instagram、WhatsApp暫停服務時，有不少台灣網友轉戰Dcard、PTT等論壇，而國外網友則普遍在推特嘲諷臉書，更紛紛發揮創意製作梗圖迷因，其中Netflix也親自取《魷魚遊戲》的場景來幽默表示網路用戶失去臉書、IG等平台後，只能尋求較穩定的推特發文。（編輯：楊智傑）