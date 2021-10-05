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臉書、IG全球當機！官方「在推特道歉」　網狂刷梗圖酸爆

▲臉書（Facebook）、instagram於4日晚間無預警全球大當機，官方只好透過推特（Twitter）向外界致歉聲明，卻讓不少網友在該篇推文底下用梗圖幽默調侃。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書（Facebook）、instagram於4日晚間無預警全球大當機，官方只好透過推特（Twitter）向外界致歉聲明，卻讓不少網友在該篇推文底下用梗圖幽默調侃。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 10:58:50｜2021-10-05 11:03:11

社群平台臉書（Facebook）及旗下Instagram、whatsapp、messenger等應用程式於昨（4）日深夜11點許無預警出現全球大當機，臉書官方只好透過推特（Twitter）向外界致歉聲明，讓不少國內外用戶相當崩潰，更在該篇推文底下留下梗圖狠酸臉書快被Twitter甩開了。

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昨晚11時30分左右臉書、IG等兩大社群平台紛紛陷入無預警當機窘境，網路監測平台《DownDetector》更稱「這是有史以來最大的網路平台當機」，不少用戶試圖登入網頁版卻只能看見「無法連上這個網站」，而手機App則是無法正常瀏覽並陷入不斷等候載入（繞圈圈）的情況，遲遲無法刷新最新動態。

▲知名社群網站網臉書, WhatsApp, Instagram，4日驚傳全球範圍當機。有臉書員工透露連識別證系統都失效。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名社群網站網臉書, WhatsApp, Instagram，4日驚傳全球範圍當機。有臉書員工透露連識別證系統都失效。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
不過臉書官方在事發後也趕緊透過推特發表道歉聲明，表示「許多用戶現在使用上遇到問題，我們正在努力修復，以最快速度試圖解決問題，同時在此致上誠摯歉意」，僅表示會盡快修復，未多解釋當機的原因，直至今天早上六點左右，才能順利登入操作，並再次透過推特表示「對於全球各地依賴臉書的用戶和企業感到抱歉，臉書一直在努力恢復應用程式和服務，很高興報告臉書已重新上線，感謝大家對臉書的包容」。

而臉書、Instagram、WhatsApp暫停服務時，有不少台灣網友轉戰Dcard、PTT等論壇，而國外網友則普遍在推特嘲諷臉書，更紛紛發揮創意製作梗圖迷因，其中Netflix也親自取《魷魚遊戲》的場景來幽默表示網路用戶失去臉書、IG等平台後，只能尋求較穩定的推特發文。（編輯：楊智傑）

▲臉書、IG大當機，許多網路用戶轉戰推特，就連臉書官方也只能先透過推特發表聲明，讓不少網友用梗圖幽默回應。（圖／翻攝自推特）
▲不少網友用當紅韓劇《魷魚遊戲》的梗圖幽默調侃只剩推特這個平台可以安心使用。（圖／翻攝自推特）
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