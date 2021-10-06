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影／5大關鍵學會「辨識真愛」　黃山料戀愛語錄這麼說

影像中心/綜合報導

2021-10-06 18:00:00

如何找到能夠一起陪伴下半輩子的「真愛」實屬不容易，日前黃山料離開一手創立的內容創作公司「一件襯衫」，確定離職，轉型為全職作家，近期他錄製影片分享《好好生活慢慢相遇》書中所提及之愛情論述，分享「如何辨識真愛」的 5 大關鍵，引發網友們熱議。

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▲ 黃山料認為，健康的愛情是他成為你的避風港，你成為他累的時候，可以歇息的安心處。（圖／黃山料 授權）
▲ 黃山料認為，健康的愛情是你成為他的避風港，你累的時候，他成為你可以歇息的依靠處。（圖／黃山料 授權）


擅於描寫細膩情感文字的黃山料，從創業家身分轉職成全職作家，在影片中他講述「如何辨識真愛」的五大關鍵：

1. 你們是否能成為彼此的「港」？

影片中黃山料說道，古話說「愛情是人類的避風港，人人都想避風，卻沒人當港，也鮮少有人傳授如何成為他人的港」，他認為真正健康的愛情是，他需要避風時，你能成為他的港；而你想休息，他成為你的依靠之處。

2.有界線的喜歡你

黃山料認為，不適合的另一半、失去界線的另一半，會強迫你成為符合他觀念的人。而懂得拿捏那一界線的人，會尊重你的選擇，陪伴你做你的選擇。而這裡山料也推薦一個小小測試方法，起初認識對方之前，稍微與對方訴苦、討拍看看，以此去觀察對方回應你情緒的方式，看對方是否能接住你的情緒，並提供溫柔卻又不失理性的建議。

3.不一定要有錢，但一定要有能養活自己的收入

旁敲側擊去了解，對方是否是能夠負責自己人生的人。黃山料認為 2 種人談戀愛，你會愛得特別辛苦：一、有夢想卻無實際收入的人，二、拿父母財產不工作者。

4.一起前進

黃山料認為，若感情中其中一方停止成長，是這段愛情不再迷人關鍵點。他補充，成長並非指物質上、可見的「買房、收入、升職」等，而更多關於是「無形」事物上，如說話談吐、心智素養等。

5.真愛會和你一起創造生命中的變數

黃山料認為，不要成為不小心在生命中「吃飽等死」的那種人，他認為這裡指的變數是，報名登山隊、換宿打工，或是做完工作後，主動去幫助他人等，讓一成不變的生活，多了變數後的美麗點綴。


▲ 努力讓自己發光成為更好的人，自然吸引跟你一樣擁有有趣靈魂的另一半。（圖／黃山料 授權）
▲ 努力讓自己發光成為更好的人，自然吸引跟你一樣擁有有趣靈魂的另一半。（圖／黃山料 授權）

作家黃山料在出版新書《好好生活 慢慢相遇》後，登上台灣誠品暢銷榜冠軍，後蟬聯誠品暢銷榜連續超過 4 個月，直至 4 日仍以第二名佳績，持續霸佔排行榜！佳評如潮。知名電影女星徐若瑄也在黃山料的新影片下方留言：「被你的聲音療癒了」，徐若瑄同時也是黃山料新書《好好生活慢慢相遇》的主要推薦人。（影音編輯：謝美伶）



▶感謝授權：黃山料
完整影片：https://youtu.be/swTeIcYKJQw

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