爸媽收入到底多少？女驚見母「6位數薪水」愣：不敢相信

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前陣子，原PO的媽媽問她高中畢業打工時辦的帳戶還有沒有在用，她需要收一些小額匯款，而原PO也二話不說，把帳戶借給媽媽用；豈料9月時，手機一直都會收到一些匯款通知，原PO當時也沒多看，「今天寄通知時，我就打開看了一下，我就嚇到了，沒想到媽媽月收有這樣」。
而從她PO出的截圖可以看到，做設計工作，接案子的媽媽，月收入竟高達45萬4085元，「當然不是淨收入，也有支出，也不是每個月都一樣，但真的由衷佩服（我是單親）」，原PO也透露，可能是媽媽怕她小時候亂說話，所以從來沒說過收入多少，她上大學要用錢也是自己打工賺，「害我也在想，以後有小孩了，什麼時候該告訴他家庭狀況比較合適」？
貼文一出，掀起熱議，「我是在我媽媽離開的時，辦後事那段時間才知道媽媽的收入，才知道媽媽一直無私付出……」、「今年24，收入狀況國中就知道，高中知道大概總資產，現在連有多少房產多少戶頭什麼權狀放哪都跟我講了，已經把後事交代好一半了」、「單親，從小我媽就不斷的跟我說，她很辛苦，月收入多少，養小孩花多少錢，都要用體力去換的，叫我長大要好好孝順她」。
不過，也有不少網友表示，「我快27了，我也不知道爸媽收入……」、「我爸媽到現在也都不跟我講」、「我不知道我們家一個月收入，也不知道一個月支出跟負債，直到有一天我突然意識到我的補習費有夠貴，才發現家裡似乎不是貧民」、「直到現在都不知道我媽的收入，甚至連他們做什麼工作內容都不是很清楚，但照我媽的開銷來說，一個月月收最少沒有7-80萬是不可能撐過去的」。（編輯：郭佩蓉）