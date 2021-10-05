內用免隔板陳其邁、鄭文燦早知道？黃珊珊酸：資訊更暢通
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心昨（5）日也宣布鬆綁餐飲業內用限制，不需要隔板及1.5公尺限制，不過高雄市長陳其邁以及桃園市長鄭文燦，都提前得知中央規劃並進行超前部署。對此台北市副市長黃珊珊表示「他們狀況可能跟我們（北市）不太一樣吧」，並稱北市有在準備，但相關細節必須等中央指示出爐， 「我相信他們資訊應該比我們更暢通。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-05 16:38:26
黃珊珊今日下午出席商業處記者會，會後接受媒體訪問時，被問到中央宣布放寬餐飲業內用準則，現在起不需要使用隔板及維持1.5公尺距離，黃珊珊強調，上次北市有確診案例是9月27日，觀察期是兩週，所以會觀察到10月10日，北市目前疫情算平穩，稍後會召開正式小組會議討論，並參酌各機關意見，會議還會有些專家意見，討論後統一對外公布。
現場記者詢問，指揮中心突然宣布鬆綁內用準則，是否導致北市方面有些措手不及？黃珊珊表示，這些事情應該不是臨時決定的，可以事先跟地方政府說，北市看到這些資訊後，商管處要跟業者溝通，看怎樣執行比較能配合，否則業者也很困擾。
媒體追問，陳其邁、鄭文燦是否都提前知道中央規劃，還能超前部署？黃珊珊意有所指地表示，「所以他們狀況可能跟我們不太一樣吧」，北市本來都在準備，但相關細節必須中央指示出來，「相對來說，我們可能知道的都比較晚啦」，但到底誰快、誰慢也不是很重要，「這是同一個國家，有需要用到這樣子嗎？」黃珊珊最後也意有所指表示，「我不知道他們早不早知道，但我相信他們資訊應該比我們更暢通。」
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