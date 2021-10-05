狂飆202公里！外送員花4hr「送達蒙古草原」 運費震驚網
近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口。近日，內蒙古就有位網紅，實測「在草原上叫外送，會有外送員願意送餐嗎？」沒想到真的有外送員接單，花4小時騎了202公里才送達，運費曝光後，網友不禁直呼「真土豪！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 18:02:57
內蒙古一位在草原上的牧民網紅「寶魯日」在《TikTok》表示，他住在蒙古大草原上，想實測「用外送APP叫外送，會有外送員願意送餐到草原上嗎？」於是他點了一份25元人民幣（約新台幣108元）的餐點，沒想到真的有外送員願意接單。
「寶魯日」指出，外送APP初步計算的距離是202公里，運費高達584元人民幣（約新台幣2519元）。等了一陣子後，一名外送員騎著機車出現在草原上，並將他的餐點成功送達，時間則是從11點48點餐到15點43送達，花了快4個小時，因此預估外送員來回就要接近8小時。
過幾天後，「寶魯日」再次透過外送APP叫火鍋，想不到又是同一個外送員，對方抵達後還說「挺好的啊，這一趟賺挺多的」。隔天，他決定換一個外送平台，結果又是同一個外送員，只是換了一套外送服，對方露出笑容說「這個草原沒人送餐啊」，讓他看了哭笑不得。
許多網友都忍不住笑說，「外送員：這個草原被我承包了」、「一個敢點，一個敢送」、「寶魯日是土豪，可能擁有上百頭牛羊，甚至整片土地都是他的」、「笑死我了，定位這裡有個蒙古包…」、「怎麼找到地址的阿」。不過，也有人認為「那麼多的運費，也不都是自己賺的，網紅為了製造話題，戲弄外送員」。（編輯：許智超）