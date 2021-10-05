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影／爸狂盯貓背不動　女兒一看笑翻：有問牠的意見嗎？

▲網友吳小姐的爸爸解鎖貓咪新功能，網友一看全都笑翻了！（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲網友吳小姐的爸爸解鎖貓咪新功能，網友一看全都笑翻了！（圖／網友吳舒媛授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 17:20:57

養貓千日原來用在這時啊！網友吳舒媛家中養了一隻米克斯母貓「喵喵」，個性有些傲嬌的牠這天與爸爸一起躺在床上，吳小姐覺得很奇怪為何喵喵一動也不動，而爸爸卻狂盯牠背後，沒想到仔細一看卻讓她笑噴表示：「你有想過喵喵的感受嗎？」。

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▲「喵喵」目前3歲半，是一隻很有個性的米克斯。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲「喵喵」目前3歲半，是一隻很有個性的米克斯。（圖／網友吳舒媛授權提供）
吳小姐受訪時表示，喵喵是哥哥3年多前的某一天從汽車引擎發現微弱的奶貓叫聲，當時想盡辦法將牠撈出來後原本想要送養，但是沒幾天後決的牠太可愛了就決定收編。喵喵是是一隻很有個性的貓咪，平時家人要摸摸得看牠心情，心情好能多摸幾下，心情差馬上翻臉不認人，討厭抱抱卻喜歡黏媽媽，特別愛主動窩爸爸大腿，尤其會聽爸爸口哨聲，讓原本不喜歡寵物的爸爸也被牠征服！

▲平時牠要看心情才決定給不給摸，相當傲嬌。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲平時牠要看心情才決定給不給摸，相當傲嬌。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲在吃飯時間會第一個衝進廚房。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲在吃飯時間會第一個衝進廚房。（圖／網友吳舒媛授權提供）
由於喵喵跟爸爸感情非常好，一人一貓經常窩在一起，這天吳小姐的哥哥跑來跟她說：「爸爸好奇怪一直盯喵喵的背後看」，她趕緊跑到房間一看，發現爸爸竟然將喵喵當成手機支架，而喵喵一動也不動地撐著手機讓爸爸看影片，就算吳小姐與哥哥在牠面前晃晃手，牠也只是動動眼球、身體依然不動，儼然就是個專業的「阿爸牌手機架」，讓吳小姐忍不住笑說：「我說老爸，你有想過喵喵的感受嗎？喵喵有同意借你放手機嗎？」。

▲這天爸爸狂盯著喵喵的背後看，而喵喵一動也不動地躺在床上。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲這天爸爸狂盯著喵喵的背後看，而喵喵一動也不動地躺在床上。（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲吳小姐覺得很奇怪，走近一看……（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲吳小姐覺得很奇怪，走近一看……（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲原來爸爸將喵喵當成手機支架！（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲原來爸爸將喵喵當成手機支架！（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲喵喵：爸不動，我不動！（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲喵喵：爸不動，我不動！（圖／網友吳舒媛授權提供）
吳小姐將喵喵手機架的照片分享在貓咪社團後，果然引起許多網友也分享自家貓當手機架的照片，另外還有人笑說：「喵喵一臉想動又不敢動的感覺」、「好乖的貓咪」、「爸爸才有的馭貓術」、「這貓沒有白養了」、「稱職的工具喵」、「原來老爸才是主子」。（編輯：陳珮瑜）

▲喵喵：阿爸是一家之主，當然要好好抱大腿啊！（圖／網友吳舒媛授權提供）
▲喵喵：阿爸是一家之主，當然要好好抱大腿啊！（圖／網友吳舒媛授權提供）

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