影／爸狂盯貓背不動 女兒一看笑翻：有問牠的意見嗎？
養貓千日原來用在這時啊！網友吳舒媛家中養了一隻米克斯母貓「喵喵」，個性有些傲嬌的牠這天與爸爸一起躺在床上，吳小姐覺得很奇怪為何喵喵一動也不動，而爸爸卻狂盯牠背後，沒想到仔細一看卻讓她笑噴表示：「你有想過喵喵的感受嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 17:20:57
吳小姐受訪時表示，喵喵是哥哥3年多前的某一天從汽車引擎發現微弱的奶貓叫聲，當時想盡辦法將牠撈出來後原本想要送養，但是沒幾天後決的牠太可愛了就決定收編。喵喵是是一隻很有個性的貓咪，平時家人要摸摸得看牠心情，心情好能多摸幾下，心情差馬上翻臉不認人，討厭抱抱卻喜歡黏媽媽，特別愛主動窩爸爸大腿，尤其會聽爸爸口哨聲，讓原本不喜歡寵物的爸爸也被牠征服！
由於喵喵跟爸爸感情非常好，一人一貓經常窩在一起，這天吳小姐的哥哥跑來跟她說：「爸爸好奇怪一直盯喵喵的背後看」，她趕緊跑到房間一看，發現爸爸竟然將喵喵當成手機支架，而喵喵一動也不動地撐著手機讓爸爸看影片，就算吳小姐與哥哥在牠面前晃晃手，牠也只是動動眼球、身體依然不動，儼然就是個專業的「阿爸牌手機架」，讓吳小姐忍不住笑說：「我說老爸，你有想過喵喵的感受嗎？喵喵有同意借你放手機嗎？」。
吳小姐將喵喵手機架的照片分享在貓咪社團後，果然引起許多網友也分享自家貓當手機架的照片，另外還有人笑說：「喵喵一臉想動又不敢動的感覺」、「好乖的貓咪」、「爸爸才有的馭貓術」、「這貓沒有白養了」、「稱職的工具喵」、「原來老爸才是主子」。（編輯：陳珮瑜）