懷孕產檢也「AA制」尪只出一半！人妻無奈求助 結局曝光
男女交往時使用「AA制」各付各的，在近年來相當常見。不過卻有一位人妻表示，老公竟連婚後懷孕產檢費用也想要AA制，讓她覺得不太開心。完整遭遇曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 19:03:49
原PO在Dcard發文訴苦，透露自己結婚兩年以來生活上的費用都是AA制，雖然原PO薪水4萬老公8萬，但還是習慣兩人各付一半。結果沒想到懷孕後，產檢的自費費用老公也照常準備平分，讓原PO不太開心，覺得自己「吐的要死身體很難受，又要承受身材走樣的各種問題」，雖然答應了但心中卻很不平衡。
網友看了紛紛留言回覆說，「所以說，結了婚要生小孩就不要AA制，以後還有很多公不公平的問題」、「你付出身體生小孩，產檢、月子中心老公出錢，這也是AA呀」、「結婚了還這麼計較，那以後孩子的生活教育花費呢」、「那小孩跟誰姓，姓也要AA制吧」、「我覺得不行」。
而隨後原PO也補充說明，和老公坦誠溝通後，老公覺得非常抱歉，決定會負擔生產的費用，更解釋一開始會打算平分是因為沒想太多。之後夫妻倆會會開個戶頭，各自依照薪資比例存錢當作是公款，有任何花費就從這個帳戶處理，以後不AA了。原PO笑稱和老公感情仍在熱戀期，老公只是「偶爾神經有點大條」，但現在已經沒事了，兩人感情很好，感謝大家的建議。（編輯：倪浩軒）