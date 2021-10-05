為何機車「行車紀錄器」不普及？騎士搖頭曝關鍵：貴很多
台灣擁有「機車王國」的稱號，而近年來許多騎士為了保障自身權益，都會安裝行車記錄器，透過其排解用路糾紛。對此，就有網友指出，一台機車都要好幾萬元，基本的隨車發動的款式才幾千，保養時順便請老闆裝就好，「為何機車行車紀錄器無法普及？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 21:11:48
原PO在《PTT》表示，他每次在網路上，都會看到很多人在徵「行車紀錄器畫面」，希望能幫忙還原車禍當下情況，這讓他不禁納悶「一台機車好幾萬，你懶惰買個裝車內隨車發動的才幾千，保養時順便叫老闆裝一裝，好過你在那邊徵紀錄器」。
原PO接著說，他在路上認真一數，發現有裝行車紀錄器的白牌機車騎士不到一成，雖然有些可能裝在車內，但仍想問「有沒有為什麼不裝行車紀錄器的八卦？」貼文曝光後，有些網友回應「道路監視器已經夠用了吧」、「就不信邪啊！覺得不會那麼衰」、「道路監視器已經夠用」。
不過，就有機車族點出關鍵，「認真回，材料跟安裝都比汽車的貴很多」、「自己安裝過，在外風吹雨打很不耐用，4000元、3年多就壞了」、「比汽車貴很多，安裝耗時麻煩」、「機車行車紀錄器比汽車的貴又容易壞」、「都很爛難用吧，又貴耐用度不高」。（編輯：許智超）