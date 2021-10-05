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為何機車「行車紀錄器」不普及？騎士搖頭曝關鍵：貴很多

▲有網友好奇問「為什麼機車駕駛行車紀錄器無法普及？」貼文一出，也引起網友熱議（示意圖／取自《Pixabay》）
▲有網友好奇問「為什麼機車駕駛行車紀錄器無法普及？」貼文一出，也引起網友熱議（示意圖／取自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 21:11:48

台灣擁有「機車王國」的稱號，而近年來許多騎士為了保障自身權益，都會安裝行車記錄器，透過其排解用路糾紛。對此，就有網友指出，一台機車都要好幾萬元，基本的隨車發動的款式才幾千，保養時順便請老闆裝就好，「為何機車行車紀錄器無法普及？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，他每次在網路上，都會看到很多人在徵「行車紀錄器畫面」，希望能幫忙還原車禍當下情況，這讓他不禁納悶「一台機車好幾萬，你懶惰買個裝車內隨車發動的才幾千，保養時順便叫老闆裝一裝，好過你在那邊徵紀錄器」。

▲原PO在路邊認真數過，有裝行車紀錄器的白牌機車騎士不到一成，讓他感到相當困惑。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO在路邊認真數過，有裝行車紀錄器的白牌機車騎士不到一成，讓他感到相當困惑。（圖／翻攝自《PTT》）
原PO接著說，他在路上認真一數，發現有裝行車紀錄器的白牌機車騎士不到一成，雖然有些可能裝在車內，但仍想問「有沒有為什麼不裝行車紀錄器的八卦？」貼文曝光後，有些網友回應「道路監視器已經夠用了吧」、「就不信邪啊！覺得不會那麼衰」、「道路監視器已經夠用」。

不過，就有機車族點出關鍵，「認真回，材料跟安裝都比汽車的貴很多」、「自己安裝過，在外風吹雨打很不耐用，4000元、3年多就壞了」、「比汽車貴很多，安裝耗時麻煩」、「機車行車紀錄器比汽車的貴又容易壞」、「都很爛難用吧，又貴耐用度不高」。（編輯：許智超）

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