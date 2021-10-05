役男抽到海軍陸戰隊心涼！網揭「籤王定律」：不要不信邪
當兵是國民應盡義務，軍旅生涯中的各種趣事，總會成為男人們聊不完的話題。按照現行制度1994年1月1日以後出生的役男僅需接受4個月的軍事訓練，但一般年輕人還是聞「海軍陸戰隊」色變，抽籤時總希望自己不要抽到「籤王」。就有位男網友透露自己抽到海軍陸戰隊，直呼心都涼了。而過來人也揭露如果抽到「籤王」的魔咒，直呼「不能不信邪！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 21:09:12
原PO在PTT發文，詢問大家「抽到海軍陸戰隊要怎麼調適？」透露自己和家人都有事沒辦法去現場，因此請公所主持人代抽，結果抽到海軍陸戰隊，讓原PO直呼「心都涼透了，已經不是很想當兵了，居然還給我抽到籤王」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「看單位在哪啦，不用怕」、「我海陸一年下兩次基地就準備登出了」、「四個月海陸根本沒差」、「4個月的兵有啥好哀怨的」、「才四個月，當運動健身吧」、「會變成精壯猛男喔，加油」。
另外針對原PO請人代抽的行為，過來人也大呼這是「最大禁忌」，直言代抽就是會抽到籤王，「代抽=海陸我以為是常識」、「代抽都是海陸你不知道嗎」、「代抽魔咒」、「我也是代抽中的耶」、「我跟我弟，都給我爸代抽，我爸就幫我抽到海軍、幫我弟收到空軍」、「代抽中獎機率加倍」。（編輯：倪浩軒）