超商做一天就想離職！他認「社交恐懼症」 過來人給建議
台灣超商在街頭巷尾隨處可見，24小時營業且提供各類生活服務，已經是現在人們不可或缺的好助手。而超商店員更可說18般武藝樣樣精通，每天又要面對大量客人，工作非常不輕鬆。就有網友透露在超商上一天班後就想辭職，更自曝有「社交恐懼症」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 22:01:17
原PO在Dcard發文，透露自己超商做一天就想離職了，主要是因為「害怕人群」，直言自己有「社交恐懼症」；而且要記的東西跟要學的東西太多了，「站了8小時，感覺過了一個禮拜」。最近請教大家，「有社恐都找哪些工作呢？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「作業員或辦公室，其實這對社恐比較能適性」、「建議可以先從行政工讀開始做起，我本來也是有點社交恐懼，但我選擇克服，目前我在餐飲當PT」、「個人覺得工作都是可以慢慢習慣的，加油」、「不想面對人群就是找內勤方面」、「大夜保全」、「我有社恐，去家樂福上班一年，社恐的狀況變得沒那麼嚴重」。
另外也有網友認為，「我也蠻害怕人群的，但我撐了三個月，就想說算了繼續吧。畢竟比起人群，我更害怕沒錢吃飯」、「第一天正常啦，一個月你就老神在在了，除非你在辦公區」、「撐過的話到任何地方都會比較好的，建議先做個三個月，真的不行再換」。（編輯：倪浩軒）