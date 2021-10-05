遊覽車全是長輩會怎樣？他貼「這幕」爆共鳴：轟炸5小時
無論是學生時期出遊，還是跟旅行團出去玩，有時都會選擇搭遊覽車，而在車上唱卡拉OK是不少人喜愛的活動之一。對此，就有網友分享一張照片，並形容「這是遊覽車最恐怖的模式」，而照片中的五個字也引起網友共鳴，直呼「真的太可怕了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 23:21:20
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，並強調「跟一群年長者坐遊覽車最恐怖的模式…」，可以看到遊覽車的經典設計，座位上方的螢幕還可以看到五個字《間奏請稍候》，便可以理解原PO的意思是，長輩們在漫長的路途中，絕對會點幾首經典歌曲來唱，形成整台車本土味十足的氛圍。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「屏東到台北5個小時被轟炸的人在此」、「我有參加過一天之內聽了12次雲中月圓的旅行」、「從頭到尾狂唱歌，好聽還好，不好聽真的會頭痛」、「真的…同一首歌可以每個人輪流唱好幾次」、「年輕人也會唱好嗎…都可怕」。
此外，也有不少人認為，「但這對他們來說就是最簡單的快樂XD」、「每次我跟爸媽坐這個一日遊，我都很捧場，每個我都拍手，其實很多老人很孤獨才會自己來坐這個一日遊」、「要珍惜，車上的這一輩人，是最後一輩有甘草味的了」。（編輯：許智超）