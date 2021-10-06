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冰箱放「這6位置」小心了！專家揭下場：財運健康都出事

▲冰箱是家中不可缺少的一樣家電用品，但人家總說，冰箱也代表著財庫，萬一位置擺放不對，恐怕導致自己嚴重破財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲冰箱是家中不可缺少的一樣家電用品，但人家總說，冰箱也代表著財庫，萬一位置擺放不對，恐怕導致自己嚴重破財。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 07:48:19

冰箱是家中不可缺少的一樣家電用品，但人家總說，冰箱也代表著財庫，萬一位置擺放不對，恐怕導致自己嚴重破財。近日，清水孟國際塔羅小孟老師就指出，如果將冰箱擺在家中這「6個位置」的話，恐怕會惹禍上身，包含破財、身體健康甚至遇上詐騙！快來看看自己家中冰箱位置是否已經擺錯了！

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一、冰箱不宜對爐灶

冰箱代表水，爐灶代表火，相對沖代表水火不融，水也代表財水，財水不能被火滅，若被火滅會財氣下滑。

二、冰箱對落地窗或窗戶

冰箱代表健康，對落地窗或窗戶代表會走空亡運，腦袋空空錢也空空。

三、冰箱不宜正對水龍頭

冰箱代表財庫，若對水龍頭或飲水機財庫的錢會來來去去，投資會大破財。

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▲冰箱上不宜對門以及正對水龍頭，恐怕會遭遇破財以及詐騙的情況。（示意圖/pixabay）
四、冰箱不宜對門

冰箱代表財庫，財庫不宜被人看見，冰箱對門會被人看到，錢財容易被劫走，如：破財，被人借錢，被人詐騙，買貴東西。

五、冰箱上方不宜堆放雜物

冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或者創業點子但都是很雜亂的，容易判斷錯誤導致破大財。

六、冰箱上方最忌有樑

上方有樑代表財運被壓抑，很難在業績與積效上突破，甚至還會被打壓客戶會搶走，案子不順利有官司，一定要注意，化解方法擺一盆綠色植物。（編輯：張嘉哲）

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▲冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或者創業點子但都是很雜亂的，容易判斷錯誤導致破大財。（圖/記者張嘉哲攝）
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