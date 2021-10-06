冰箱放「這6位置」小心了！專家揭下場：財運健康都出事
冰箱是家中不可缺少的一樣家電用品，但人家總說，冰箱也代表著財庫，萬一位置擺放不對，恐怕導致自己嚴重破財。近日，清水孟國際塔羅小孟老師就指出，如果將冰箱擺在家中這「6個位置」的話，恐怕會惹禍上身，包含破財、身體健康甚至遇上詐騙！快來看看自己家中冰箱位置是否已經擺錯了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 07:48:19
一、冰箱不宜對爐灶
冰箱代表水，爐灶代表火，相對沖代表水火不融，水也代表財水，財水不能被火滅，若被火滅會財氣下滑。
二、冰箱對落地窗或窗戶
冰箱代表健康，對落地窗或窗戶代表會走空亡運，腦袋空空錢也空空。
三、冰箱不宜正對水龍頭
冰箱代表財庫，若對水龍頭或飲水機財庫的錢會來來去去，投資會大破財。
四、冰箱不宜對門
冰箱代表財庫，財庫不宜被人看見，冰箱對門會被人看到，錢財容易被劫走，如：破財，被人借錢，被人詐騙，買貴東西。
五、冰箱上方不宜堆放雜物
冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或者創業點子但都是很雜亂的，容易判斷錯誤導致破大財。
六、冰箱上方最忌有樑
上方有樑代表財運被壓抑，很難在業績與積效上突破，甚至還會被打壓客戶會搶走，案子不順利有官司，一定要注意，化解方法擺一盆綠色植物。（編輯：張嘉哲）