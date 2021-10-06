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國慶天氣好轉！菲東擾動威脅大　下週二、三影響最劇

▲氣象局表示，溫度部分，今天天氣晴朗炎熱，針對6縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料照）
▲氣象局表示，溫度部分，今天天氣晴朗炎熱，針對6縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料照）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-06 08:06:39

中央氣象局指出，今（6）日臺灣附近仍為偏東風的環境，不過迎風面水氣稍增，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區降雨機率稍提高，但降雨情形仍然較短暫且局部，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有零星降雨。

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氣象局表示，溫度部分，今天天氣晴朗炎熱，針對6縣市發布高溫警訊，其中新竹縣、南投縣為橙色警戒，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹市、嘉義市、金門縣地區則為黃色燈號，最高溫也有機會來到36度。

根據吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南海擾動結構仍很鬆散，醞釀成颱，尚需一段時間。最新(5日20時)歐洲(ECMWF)系集模式50次的模擬路徑顯示，南海擾動向西北西，無論何時成颱？與台灣皆有段不小距離，無直接威脅。

吳德榮說，美國系集模式(GEFS)模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下週二、三（12、13日）距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；不過此為一週後的模擬，「不確定性」大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天盛行偏東風，迎風面北海岸、東半部及恒春半島偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度；今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（7）日、週五（8日）南海「熱帶擾動」無直接影響，但偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，國慶連假的週六（9日）起至下週一（11日）上半天，水氣漸減，天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；下週一下半天起菲東熱帶擾動逐漸接近，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨。下週二（12日）各地有雨，但各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。

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