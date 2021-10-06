為何現在手機電池不能拆？行家抖出「2原因」：回不去了
隨著科技日益發達，新型的手機也越來越多，但你是否發現，現在市面上的手機，無論是三星還是iPhone等等，都已經不能像過去一樣，將電池與機身分離，而是屬於內建充電電池。近日，就有網友討論「為何可拆式手機電池會消失？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 08:20:36
原PO在PTT貼文指出「以前的手機，大部分都是可以拆掉裡面的電池然後更換，但是現在幾乎都是直接內建電池，然後插充電線，想問為什麼可拆式手機電池會逐漸消失呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為要讓機型更薄+防水」、「因為要防水啦，你手機可以拆開來拆開去，那就表示你的機身不能密合，就沒有辦法防水了啊」、「就是節省空間跟防水沒錯」、「主要是空間設計及防水」、「不需要開開關關的話，外殼材質選擇可以更精細美觀，也能讓機身更薄，基本上是回不去了啦」。
不過，也有許多網友懷念可拆式電池的手機「現在行動電源跟以前可拆式電池真的有差，行動電源5000安培的大概都只有3000安培，而如果電池是5000安培，換上去就真的是5000安培，比較好用」、「雖然回不去但也是蠻懷念，出門只要帶輕薄的另一顆電池，行動電源超笨重」。（編輯：張嘉哲）