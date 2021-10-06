COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

當老師待遇很高？現職國小教師曬「薪資條」　全場震驚了

▲原PO對於公立教師的薪資及社會地位感到相當好奇，貼文一出，也有國小老師曬出自己的薪資單。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO對於公立教師的薪資及社會地位感到相當好奇，貼文一出，也有國小老師曬出自己的薪資單。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 10:34:33｜2021-10-06 11:25:51

雖說職業不分貴賤，但現如今工作難找、生活不易，不少人為求溫飽，都希望能有份相對穩定的工作；對此，就有一名網友好奇「公立教師在現今社會是很好收入的職業嗎」，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT發文，表示自己相當好奇，現在在台灣當公立學校的老師，無論是教公立幼稚園、國小、國中、高中或是大學，在一般人心目中，教師算是一個「很好收入」的職業嗎，同時，他也想知道「老師在現在的社會，可以說是很稱頭、讓人尊重的工作嗎」？

貼文一出，掀起熱議，「很普吧？重點是穩定和相對壓力小」、「很煩吧，雖然薪水跟一般人比算高」、「是不錯的穩定職業」、「收入中等，有寒暑假屌打一般上班族，但家長學生變難搞，名額也少很多」、「 算是吧，而且小孩少，老師不用帶這麼多人」、「科技業隨便贏」、「要看在什麼地方，鄉下的老師還是有地位的，城裡人就知道老師薪水一般般了」。

其中，也有一位擔任國小教師的網友回文，並曬出自己的「薪資條」，表示自己過去曾經當代理老師一年，目前成為正式教師2年了，而從他公開的薪資條可以看到，每月薪水「4萬7000多元」，但扣一扣只剩下39000多元，雖然每周會有兩節、合計2000元的額外上課費用，但他也表示「薪水真的不高不低吧，實領其實蠻......」。

▲一名教師貼出自己的薪資單。（圖／翻攝自PTT）
▲一名教師貼出自己的薪資條。（圖／翻攝自PTT）
不少網友看見該教師的薪資條以後，紛紛留言，「我以為至少有五萬...」、「慘，實領不到40K」、「我還以為有6萬」、「比想像中的少」、「快40k，根本無法買個正常房子」；但也有許多人點出當教師的好處，「寒暑假扣掉換成時薪很高啊」、「有寒暑假，真的爽」、「至少不用去外面競爭，看資方老闆臉色，說不定景氣差還倒閉」、「至少在這幾年的疫情下，很多人是無薪假，光是時代就造就不同背景值」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀