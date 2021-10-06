當老師待遇很高？現職國小教師曬「薪資條」　全場震驚了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，掀起熱議，「很普吧？重點是穩定和相對壓力小」、「很煩吧，雖然薪水跟一般人比算高」、「是不錯的穩定職業」、「收入中等，有寒暑假屌打一般上班族，但家長學生變難搞，名額也少很多」、「 算是吧，而且小孩少，老師不用帶這麼多人」、「科技業隨便贏」、「要看在什麼地方，鄉下的老師還是有地位的，城裡人就知道老師薪水一般般了」。
其中，也有一位擔任國小教師的網友回文，並曬出自己的「薪資條」，表示自己過去曾經當代理老師一年，目前成為正式教師2年了，而從他公開的薪資條可以看到，每月薪水「4萬7000多元」，但扣一扣只剩下39000多元，雖然每周會有兩節、合計2000元的額外上課費用，但他也表示「薪水真的不高不低吧，實領其實蠻......」。
不少網友看見該教師的薪資條以後，紛紛留言，「我以為至少有五萬...」、「慘，實領不到40K」、「我還以為有6萬」、「比想像中的少」、「快40k，根本無法買個正常房子」；但也有許多人點出當教師的好處，「寒暑假扣掉換成時薪很高啊」、「有寒暑假，真的爽」、「至少不用去外面競爭，看資方老闆臉色，說不定景氣差還倒閉」、「至少在這幾年的疫情下，很多人是無薪假，光是時代就造就不同背景值」。（編輯：郭佩蓉）