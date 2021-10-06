桃園出貨卻「寄海運」？網購達人揭真相：9成是中國賣家
隨著現在科技的大幅進步，網購已經成為民眾主要購物的方式之一，不過網路購物風險多，尤其是易碎物或3C產品，總會讓買家擔心在運送過程中中發生碰撞損壞的情況。日前就有名女網友透過網購平台挑了間「台灣出貨」的賣家下單，不料卻發現包裹竟正在「海運中」，好奇發問後得到的答案卻出乎他意料，也掀起不少熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 10:54:38
這名女網友日前透過臉書社團《爆廢公社公開版》了這段網購經歷，她提到當時自己發現購買了「台灣出貨」的物品後，查看物流狀態卻發現包裹正在「海運中」，詢問賣家後卻僅得到「我們是台灣發出的喔，合作物流是海運的呢」的簡單回應，更提醒原PO要耐心等待、會附贈小禮品等，不過這也讓她止不住疑惑的詢問「為何台灣桃園出貨是寄海運，到底哪招？」。
而提問曝光後也讓許多擅長利用網購的網友們笑翻，紛紛留言替她解答，表示這其實是個「公開的秘密」，因為桃園機場桃園市大園區、鄰近蘆竹區，不少中國賣家會直接標示「台灣出貨」，許多達人也透露「台灣發貨沒錯...只是東西都是從對面過來！你去蘆竹跟大園看，就很多小小倉儲幫他們理貨等後續事宜」、「台灣出貨沒錯，只是前置作業是海運先從大陸到台灣」、「只要看到蘆竹區，幾乎九成以上都是中國的」、「都是中國出貨海運到台灣，然後再發貨」。
得知真相的原PO也無奈表示，自己其實不介意出貨地點，「只是他明明寫台灣出貨我才買的，結果繞這麼大一圈」，不少網友也在留言處歪樓幽默回應「親，你怎麼這樣好騙...」、「我笑了，去桃園要走跨海大橋嗎」、「親，貨運寄送海運是採用環島的呢，請耐心等待」、「蘆竹出港，安平進港，海運無誤」。（編輯：楊智傑