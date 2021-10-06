用貓語翻譯機得知愛喵「真實心聲」 網看後大笑：超屁！
原來都在想這些！モンゴルナイフ是活躍於日本網站オモコロ上的作家，去年開始飼養一隻頑皮的黑白貓，近期試用網路上超夯的貓語翻譯機，竟意外得知愛貓屁孩般的真實心聲，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 11:03:42
モンゴルナイフ將黑白貓從小拉拔長大，關係緊密、默契十足，但貓咪不擅長用表情訴說情感，作家如同許多貓奴一般想知道自己的貓究竟在想些什麼。日本網路上近期盛行一款貓語翻譯機APP，許多奴才都把與愛貓的可愛對話發在網路上，モンゴルナイフ便也跟著嘗試，結果翻譯出的結果卻讓她頗為震驚！
完整句子是：放馬過來！來吵架！、放馬過來！、喂！、我是認真的！
對話當下貓咪則露出這樣的表情，貓：「放馬過來！來吵架！」。
モンゴルナイフ也無奈地表示明明看到大家翻譯出的內容都溫馨可愛，自己的貓卻是想和她吵架，這內容實在太傻眼啦！網友們看了紛紛爆笑，回覆說：「看這表情……牠是認真的啊！！」、「一臉就是要找人輸贏的樣子」、「這貓好屁XD」、「該載app了吧！」、「我家的喵：餓、好餓、要吃飯、餓了」若對此款貓語翻譯機有興趣，可至Android搜尋「喵說」，ios用戶搜尋「Meow Talk」，來看看自家貓咪究竟想說些什麼吧！（編輯：李惠婷）