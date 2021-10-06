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用貓語翻譯機得知愛喵「真實心聲」　網看後大笑：超屁！

▲日本作家試用超夯的貓語翻譯機，意外得知愛喵的屁孩心聲！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲日本作家試用超夯的貓語翻譯機，意外得知愛喵的屁孩心聲！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 11:03:42

原來都在想這些！モンゴルナイフ是活躍於日本網站オモコロ上的作家，去年開始飼養一隻頑皮的黑白貓，近期試用網路上超夯的貓語翻譯機，竟意外得知愛貓屁孩般的真實心聲，一起來看看吧！

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▲作家所養的黑白貓，與桌緣的酒站在一起讓人很不安！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲作家所養的黑白貓，與桌緣的酒站在一起讓人很不安！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲小時候便被帶回家，與作家感情緊密。（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲小時候便被帶回家，與作家感情緊密。（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲モンゴルナイフ與貓咪的快樂合照！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
▲モンゴルナイフ與貓咪的快樂合照！（圖／Instagram帳號：mongoruknife） 
モンゴルナイフ將黑白貓從小拉拔長大，關係緊密、默契十足，但貓咪不擅長用表情訴說情感，作家如同許多貓奴一般想知道自己的貓究竟在想些什麼。日本網路上近期盛行一款貓語翻譯機APP，許多奴才都把與愛貓的可愛對話發在網路上，モンゴルナイフ便也跟著嘗試，結果翻譯出的結果卻讓她頗為震驚！

完整句子是：放馬過來！來吵架！、放馬過來！、喂！、我是認真的！

▲翻譯機內的畫面。（圖／Twitter帳號：amanattif） 
▲翻譯機內的畫面。（圖／Twitter帳號：amanattif） 
對話當下貓咪則露出這樣的表情，貓：「放馬過來！來吵架！」。

▲貓：看什麼看？還不快點打過來？（圖／Twitter帳號：amanattif） 
▲貓：看什麼看？還不快點打過來？（圖／Twitter帳號：amanattif） 
モンゴルナイフ也無奈地表示明明看到大家翻譯出的內容都溫馨可愛，自己的貓卻是想和她吵架，這內容實在太傻眼啦！網友們看了紛紛爆笑，回覆說：「看這表情……牠是認真的啊！！」、「一臉就是要找人輸贏的樣子」、「這貓好屁XD」、「該載app了吧！」、「我家的喵：餓、好餓、要吃飯、餓了」若對此款貓語翻譯機有興趣，可至Android搜尋「喵說」，ios用戶搜尋「Meow Talk」，來看看自家貓咪究竟想說些什麼吧！（編輯：李惠婷） 

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