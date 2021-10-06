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高鐵自由座回歸卻崩潰？網抖「理由」槓陳時中：乾脆別開

▲疫情指揮官陳時中就表示，昨天就已經通過開放高鐵自由座，不過原則上是不賣站票。（示意圖／NOWnews資料照）
▲疫情指揮官陳時中就表示，昨天就已經通過開放高鐵自由座，不過原則上是不賣站票。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 12:30:45

因應國內疫情趨緩，陸續鬆綁防疫政策，包括日前宣布口罩在農林漁牧工作在空曠處、山林含森林遊樂區、海濱活動下水時可以免戴等等。而今（6）日，疫情指揮官陳時中就表示，昨天就已經通過開放高鐵自由座，不過原則上是不賣站票，後續才會公布可以開放的時間。消息曝光後，引發不少網友熱議，更直呼「這樣乾脆不要開放」。

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一名網友在PTT貼文指出「我就想問，開放自由座不開放站票，乘客要怎麼知道上去之後會不會有位置，高鐵停靠時間又不長，等你上去逛完自由座車廂發現沒位子車早就開了，然後等到下一站叫站著的乘客下車？還是要自由座車廂都派一個人負責數人頭，有位子才放人進去？如果不給站那幹嘛要開啊....就全車對號座就好啊」。

▲疫情仍嚴峻，面臨就快到來的端午連假，仍有人選擇搭高鐵、台鐵返鄉，對此，律師呂秋遠就呼籲「不想讓端午節變成清明節、中元節的話，趕快給我退票」。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲網友對於高鐵開放自由座卻不開放站票一事，感到不能理解。（圖／台灣高鐵公司提供）
貼文一出，網友紛紛回應「重新定義自由座」、「如果在板橋用自由座入站，結果班班客滿，要一直等下去？」、「等到能站人在開放都不遲.....開這樣不就還是全車對號座」、「阿中部長是不是沒搭過高鐵啊....自由座哪是這樣」、「你要賣自由座又要人人有座位，啊那就是對號座啊.....」、「台北坐滿了，其他站自由座就別想上車」、「沒人跟部長講一下這叫全車對號座嗎」。

綜合網友意見，多數人認為，自由座就是因為買不到對號座才會去買，通常買自由座沒位置的乘客，也覺得站著無仿，而現在開放自由座的情況下又不賣站票，等同與現今對號座沒有差別，依照網友知悉自由座的規定，假設買了自由座車票，自己在板橋站搭車，但在南港以及台北發車時就已坐滿，那麼在板橋持自由座車票的人何時才能上車，恐怕也是一大問題。

而根據高鐵官網指出，乘客若是購買自由座車票，首先請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位，與指揮官陳時中指出「開放自由座卻不賣站票」有些矛盾，才會引起網友反彈，不過，相關開放細節，仍舊要等指揮中心詳細公佈，才能有所解答。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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