高鐵自由座回歸卻崩潰？網抖「理由」槓陳時中：乾脆別開

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貼文一出，網友紛紛回應「重新定義自由座」、「如果在板橋用自由座入站，結果班班客滿，要一直等下去？」、「等到能站人在開放都不遲.....開這樣不就還是全車對號座」、「阿中部長是不是沒搭過高鐵啊....自由座哪是這樣」、「你要賣自由座又要人人有座位，啊那就是對號座啊.....」、「台北坐滿了，其他站自由座就別想上車」、「沒人跟部長講一下這叫全車對號座嗎」。
綜合網友意見，多數人認為，自由座就是因為買不到對號座才會去買，通常買自由座沒位置的乘客，也覺得站著無仿，而現在開放自由座的情況下又不賣站票，等同與現今對號座沒有差別，依照網友知悉自由座的規定，假設買了自由座車票，自己在板橋站搭車，但在南港以及台北發車時就已坐滿，那麼在板橋持自由座車票的人何時才能上車，恐怕也是一大問題。
而根據高鐵官網指出，乘客若是購買自由座車票，首先請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位，與指揮官陳時中指出「開放自由座卻不賣站票」有些矛盾，才會引起網友反彈，不過，相關開放細節，仍舊要等指揮中心詳細公佈，才能有所解答。（編輯：張嘉哲）
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