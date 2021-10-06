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本土劇誠徵臨演！10小時500元+自備道具　網看傻：誰會有

▲本土古裝劇《戲說台灣》已經播出19年，是許多台灣人的共同回憶。（圖／翻攝自《戲說台灣》臉書社團）
▲本土古裝劇《戲說台灣》已經播出19年，是許多台灣人的共同回憶。（圖／翻攝自《戲說台灣》臉書社團）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 23:41:02

本土古裝劇《戲說台灣》自2002年開播至今已歷19年，是許多網友的共同回憶。日前卻有網友在臉書《爆廢公社》貼出截圖，透露《戲說台灣》劇組在台南舊岸內糖廠徵臨演，一個班10小時，薪資現領500元，男生要自備功夫鞋、女生要自備琇花鞋，貼文一出，引發熱議。

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《爆廢公社》的公告截圖中，《戲說台灣》急徵臨時演員，10小時的班薪資500元，如果超時會補超班費，但強調「不一定會拍10小時」，未收工自行離開就沒有通告費可以領。同時，男生須自備35汗衫和黑功夫鞋，女生需自備琇花鞋。神奇的要求讓原PO忍不住吐槽：「這種薪水有人會想下去演嗎？還是去找立委比較快！」

▲網友在《爆廢公社》臉書社團PO出臨演公告，引發熱議（圖／翻攝自爆廢公社）
▲網友在《爆廢公社》臉書社團PO出臨演公告，引發熱議（圖／翻攝自爆廢公社）
許多網友在貼文底下紛紛留言，「先花500買琇花鞋」、「500買得到35汗衫嗎」、「500？買檳榔都不夠」、「我10年前去當過一次觀眾也是500，怎麼現在還是500？」「我比較不能接受自備服裝，誰平常會有這些衣服，又不是整天在家裡扮金童玉女」。

但也有不少內行網友表示理解，「臨時演員都是這個價格，不只戲說台灣，其他的戲都這樣」、「臨演一直差不多這個價」、「我有去過，真的是價格很低，純粹是為了好玩，大部分的時間都在等待，要在鏡頭前閃過、路過的還會幫你簡單梳妝，有台詞的會加錢，現場領現金，不扣稅，逾時供餐或補貼餐費」、「不懂裝懂欸，臨演就是這價格，很多人都是從臨演慢慢演上來的好嗎，自備道具也很基本....」。（實習編輯：王思琴）

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