騎機車送餐太累！外送員「1招」秒舒適 路人跪了：聰明
外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，再加上現在正值疫情期間，更讓訂單爆量、外送員忙翻；對此，就有一名網友看見外送員竟然在機車座椅裝上「辦公椅的椅背」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 13:54:08
該名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，表示前陣子在路上看到一位外送員在等紅燈，豈料仔細一看，他的機車座椅上竟然有一個「辦公椅的椅背」，讓原PO直呼「這位大哥直接把電腦辦公椅的椅背拆下來當靠背用，真有想法」。
而從圖片中可以看到，該名外送員真的就這樣靠在外送箱前面的「椅背」上，看起來還蠻舒適的，似乎真能緩解因為外送長期騎車，為身體所帶來的酸痛。
貼文一出，掀起熱議，「果然潛能都是被激發出來的」、「哇～這樣就不會腰酸背痛了！很厲害」、「感覺很舒適」、「太神啦」、「跑整天很硬，不過長見識了」、「對跑整天的來說真的很棒的設計」、「什麼天才都有，哈哈哈」、「高手在民間真有才，真的聰明」；另外，也有網友分享其他外送員的妙招，「今天遇到的，自製『風扇』」、「之前有遇過，想說好屌，拍一張」。（編輯：郭佩蓉）