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當灰熊寶寶遇見小北極熊　牠立刻混熟：當我麻吉好嗎？

▲底特律動物園裡一隻灰熊與北極熊寶寶一拍即合變成超級好朋友！（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲底特律動物園裡一隻灰熊與北極熊寶寶一拍即合變成超級好朋友！（圖／FB帳號Detroit Zoo）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 12:44:18

這個畫面夢幻！一隻灰熊寶寶獨自在阿拉斯加托克地區遊蕩，由於牠年紀太小無法獨自生存，輾轉被人送到底特律動物園，沒想到在那裡牠遇見另一隻北極熊寶寶，兩隻小幼幼因此成為好朋友，每天在一起打鬧玩耍！

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▲來自阿拉斯加野外的小灰熊「傑比」因為沒有媽媽被輾轉送到底特律動物園，剛好遇見被母親與手足拋棄的北極熊寶寶「蕾爾克」。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲來自阿拉斯加野外的小灰熊「傑比」因為沒有媽媽被輾轉送到底特律動物園，剛好遇見被母親與手足拋棄的北極熊寶寶「蕾爾克」。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
底特律動物園表示，今年6月阿拉斯加居民發現一隻灰熊寶寶獨自在外遊蕩，由於附近不見任何家族成員，擔心牠無法生存因此透過阿拉斯加漁獵局ADF&G輾轉將牠送到園區來，並為牠取名「傑比Jebbie」。在這裡牠遇見一隻年紀相近的北極熊寶寶「蕾爾克Laerke」，牠是2020年11月底在密西根動物園出生的幼寶，當時牠身體相當虛弱便轉移到底特律動物園保健中心接受嚴密照顧，未料恢復健康後牠的媽媽與同胎姊妹竟然不認牠，蕾爾克只好又回到這裡度過一段孤單的日子。幸好沒多久傑比也加入，經過獸醫師評估後決定嘗試讓兩隻幼熊住在一起，沒想到牠們真的變成「熊麻吉」！

▲兩隻小熊或許因為都失去家人，因此總是互相陪伴，一起玩耍。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲兩隻小熊或許因為都失去家人，因此總是互相陪伴，一起玩耍。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲傑比：你要當我一輩子的麻吉喔！（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲傑比：你要當我一輩子的麻吉喔！（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲牠們每天一起戲水一起散步。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲牠們每天一起戲水一起散步。（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲看兩隻小熊彼此玩耍的模樣真的太療癒了！（圖／FB帳號Detroit Zoo）
▲看兩隻小熊彼此玩耍的模樣真的太療癒了！（圖／FB帳號Detroit Zoo）
或許因為兩隻小熊都被家人拋棄，加上年紀相仿，傑比與蕾爾克很快就混在一起，每天一起摔跤、追逐或在草地上打滾，而傑比剛來時才35公斤，3個月後就以足足長大到80公斤，蕾爾克有了同伴也變得活潑許多！園方很開心看到兩隻小熊從此不再孤單，也希望牠們能開心健康地一起長大，現在一起來看看牠們嬉鬧的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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