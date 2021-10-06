當灰熊寶寶遇見小北極熊 牠立刻混熟：當我麻吉好嗎？
這個畫面夢幻！一隻灰熊寶寶獨自在阿拉斯加托克地區遊蕩，由於牠年紀太小無法獨自生存，輾轉被人送到底特律動物園，沒想到在那裡牠遇見另一隻北極熊寶寶，兩隻小幼幼因此成為好朋友，每天在一起打鬧玩耍！
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 12:44:18
底特律動物園表示，今年6月阿拉斯加居民發現一隻灰熊寶寶獨自在外遊蕩，由於附近不見任何家族成員，擔心牠無法生存因此透過阿拉斯加漁獵局ADF&G輾轉將牠送到園區來，並為牠取名「傑比Jebbie」。在這裡牠遇見一隻年紀相近的北極熊寶寶「蕾爾克Laerke」，牠是2020年11月底在密西根動物園出生的幼寶，當時牠身體相當虛弱便轉移到底特律動物園保健中心接受嚴密照顧，未料恢復健康後牠的媽媽與同胎姊妹竟然不認牠，蕾爾克只好又回到這裡度過一段孤單的日子。幸好沒多久傑比也加入，經過獸醫師評估後決定嘗試讓兩隻幼熊住在一起，沒想到牠們真的變成「熊麻吉」！
或許因為兩隻小熊都被家人拋棄，加上年紀相仿，傑比與蕾爾克很快就混在一起，每天一起摔跤、追逐或在草地上打滾，而傑比剛來時才35公斤，3個月後就以足足長大到80公斤，蕾爾克有了同伴也變得活潑許多！園方很開心看到兩隻小熊從此不再孤單，也希望牠們能開心健康地一起長大，現在一起來看看牠們嬉鬧的影片吧！（編輯：陳珮瑜）