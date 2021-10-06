開學1個月忘東忘西！兒罰寫「4字」反擊 媽哭：好難教
生小孩除了要負擔孩子一般生活開銷，父母也得負起教育責任，但該怎麼教小孩才好，也讓許多家長傷透腦筋；對此，就有一名媽媽表示才開學一個月，兒子就忘東忘西，於是她要求兒子罰寫，豈料兒子竟以4字回擊，讓她直呼「好難教」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 15:08:26
該名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，表示才開學一個月而已，兒子就忘東忘西，像是便當盒忘記一次、水壺換了三次，甚至連聯絡簿也忘記帶回家四次。
看到兒子心不在焉，老是忘東忘西的她，實在是太生氣，於是便要求兒子罰寫「我會記得帶聯絡簿」20次，但兒子寫完以後，竟然在旁邊以4字「我不愛你」回擊，讓原PO實在哭笑不得，不禁在文末抱怨「叫你罰寫，還給我補了一句，兒子好難教，媽媽真的好辛苦」。
貼文一出，掀起熱議，「喔不..我一定爆哭」、「媽媽走心了」、「我兒子也忘了很多次了」、「小孩最討厭罰寫」、「可能最討厭罰寫，偏偏覺得這招有用，做不喜歡的事，孩子表達是直接的，當他不表達了，你才要緊張」、「小時候東西弄丟，媽媽就從我的零用錢扣」。
不過，也有不少網友建議，「不要用罰寫的方式教小孩，可以在家裡門口貼一張出門要攜帶的物品，訓練小孩出門前要檢查是否都帶齊再出門」、「接到孩子都要先問東西帶了嗎？」、「晚上睡覺前，先列好清單，清點明天要帶的東西再睡」。（編輯：郭佩蓉）