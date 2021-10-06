白米開封飄異味！女狂嘔「被罵敗家」 過來人揭超省解法
白米飯是台灣民眾最大宗的主食之一，也是許多家庭每日必備的餐桌品項，不過現代人健康意識逐漸抬頭，越來越注重養生，對於日常食用的白米挑選也有著逐漸提高的把關趨勢，日前就有名女網友提到，自己買到一包「飄出米臭味」的白米，不管如何處理都蓋不過去，想丟掉卻被媽媽斥責敗家，無奈求助後也掀起不少網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 15:23:10
這名女網友日前在PTT的cookclub版上發文提到，自己本來以為對白米沒有什麼特別要求，直到家裡開了一包某牌的米後，才發覺原來這包白米不管怎麼料理都會飄出一股特殊的臭味，她更無奈表示就連「煮粥+濃高湯+皮蛋」也蓋不掉，打算偷偷拆封別包米來煮卻被媽媽抓包痛罵「妳這敗家女！米還沒吃完就開另一包！」。
這就讓她相當頭痛，只好無助的發文向網友求救「明明我媽也不想碰那包臭臭的米，有什麼方法可以快速消掉這包臭臭米嗎？」，話題曝光後也吸引不少過來人分享幾招解法，其中「可以把米打成粉，替代洗碗精拿來洗碗，也可以拿來洗葡萄，都很乾淨超級吸油」、「臭米撈出來送人做堆肥」、「做堆肥吧！品質不好的米真的很悲慘，已經不是錢或節省惜物的問題了，米穀類對溫濕度本來也就很敏感也怕遇到變質或發霉。換一包米好好吃飯比較重要」。
此外，留言中也有民眾建議她「舊米摻新米」，但卻遭到不少網友阻止，認為這個方法千萬別輕易嘗試，「除非想跟自己過不去，不要把一包量的廚餘，變成兩包的廚餘，食物讓你感到有氣味口味排斥厭惡就是已經有某些問題了」，其餘網友則建議如果用來當作沙茶炒飯、麻辣鍋泡飯或搭配納豆等重口味料理還沒辦法蓋過去，建議還是直接丟掉比較好，避免將品質有疑慮的食物吃進身體。（編輯：楊智傑）