超商做一天想離職！社恐男嘆：像過一周 網秒推1類工作
台灣超商的密度非常高，常常在一間店外距離不到10公尺處又看到另一間，因24小時營業、販售物品又齊全，是現在人們不可或缺的重要商家之一，也提供了不少人從清晨到半夜的購物去處。不過日前就有名超商店員出面表示，自己「只做一天就想離職」，原因除了所學過多外還有自己是社交恐懼症患者，話題曝光後也引來許多網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 16:47:58
這名男網友先是透過社群論壇《Dcard》發文解釋自己的情況，而後又向網友求助「有社恐都找哪些工作呢」，他提到自己只做了一天的超商店員，除了剛要學習的東西很多以外，主要是因為自己有「社交恐懼症」會害怕人群，站了8小時就像過了一個禮拜，讓他備感壓力想要離職。
許多網友看完他的經歷後也紛紛替他加油鼓勵「我也蠻害怕人群，但我撐了三個月就想說算了、繼續吧，畢竟比起人群，我更害怕沒錢吃飯」、「撐過的話，到任何地方都會比較好的，建議先做個三個月，真的不行再換」，另外也有網友建議他如果真的想找新工作，可以找內勤相關職缺，面對人群較為單一「作業員、實驗室、或是研究助理那種，接觸人群比較單一」、「不想面對人群就是找內勤方面，工作多少還是會碰到人群」、「如果不是很嚴重的社恐，可以試試餐飲內場，雖然滿累的、壓力也不小，但只需要面對同事而已，不用面對客人還不錯」。
另外也有過來人分享了自身經歷「建議可以先從行政工讀開始做起，我本來也是有點社交恐懼，但我選擇克服，目前我在餐飲當PT」、「我有社恐，去家樂福上班一年，社恐的狀況變得沒那麼嚴重」、「你不孤單，我也是社交恐懼，我的工作是搞機構開發的，本來只要天天看着電腦和機台，不太需要與人交流，工作就是這樣，這是你需要去學習並且習慣，多讀點書，讓自己有更多工作選擇」。（編輯：楊智傑）