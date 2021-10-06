日本「第一男公關」測體重！謊報慘被抓包 超神回應曝光
號稱日本第一男公關「地表最強牛郎」的羅蘭（Roland），因其亮麗的外表和充滿自信的幽默談吐，在日本與台灣都極具話題性，更是日本公關史上收入最多的男公關，日前在他的Youtube頻道《THE ROLAND SHOW》上傳了一部「日本第一公關羅蘭的73個問題」影片，當中問及他的體重時，羅蘭因「謊報」被抓包時，態度自若的神回應讓網友笑翻，直呼「果然是羅蘭」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 16:51:15
疫情期間男公關事業停擺的羅蘭，已經積極經營YouTube超過一年，也累積了破百萬的訂閱數，近日他上傳了這部由他親自回答「73個關於他的問題」影片，除了讓觀眾一窺其居住豪宅外，他侃侃而談的態度和不斷以「羅蘭式金句」回應更讓網友們笑翻。
其中主持人問到，身高182公分的他目前真實體重為何，當時羅蘭神情自若的回應「大概60公斤吧！」，下一秒卻被現場要求站上體重計直接測量，尷尬的是上頭顯示的數據是74.9公斤。沒想到被抓包「謊報」近15公斤的羅蘭，接著卻不慌不忙的看著鏡頭，淡定回應「沒錯啊，我的體重60公斤，但自信心有15公斤」。
羅蘭的神回覆曝光後也讓許多網友不禁被他的幽默臣服，這段畫面更是被截圖下來在推特瘋傳，不少網友也紛紛在底下留言稱讚羅蘭不愧是金句之王，「以後被問體重我也要這樣回答」、「不知道為啥他講這種話就蠻幽默的，但拿掉羅蘭的部分這句話就真的問號」、「原來自信是用公斤計算」、「只有羅蘭才能講的話」。（編輯：楊智傑）