北市餐飲業內用不需隔板、可敬酒 柯文哲：可以但不鼓勵
隨著全台灣疫情逐漸趨緩，防疫中心指揮官陳時中4日時宣布，從5日起餐飲業內用免用隔板，也可以不限社交距離。而對此台北市方面直到今（6）日才宣布相關指引，市長柯文哲在防疫記者會上也直言，雖然中央已經宣布可以不用隔板，且能開始逐桌敬酒等活動，但北市府方面仍抱持著「可以但是不鼓勵」的態度。
記者丁上程／台北報導
2021-10-06 16:50:33｜2021-10-06 16:54:46
根據北市府原有的防疫指引，是在「同桌用餐者都認識」的情況下，才可以不使用隔板。而在日前陳時中宣布可以不用隔板及社交距離，且可以開始逐桌酒等活動後，北市府方面則隔了兩天才宣布跟進相關指引。
柯文哲表示，店家管理部分仍得落實實聯制，只要有發燒或上呼吸道症狀的顧客禁止進入；除飲食外，仍應配戴口罩。至於入口處要量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備。至於自助餐型態的餐廳，應有適當的阻隔，避免食物遭到顧客的飛沫汙染。總人數超過中央流行疫情指揮中心規定室內外人數上限的營業型態，應於三日前向衛生局報備。
此外，日前因應疫情緣故，所以開放百貨量販店業者的飲食能夠使用免洗餐具，由於現階段疫情趨緩，柯文哲也宣布，從12日起將恢復禁止使用免洗餐具。而環保局方面也將在當日開始稽查各個業者與學校，若有違規者將依廢棄物清理法開罰。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。