吃好睡好是基本！學習「與孤獨共處」的5個女子生活建議

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孤獨與獨處不同──我們說「寂寞」好了──寂寞是一種非自願的、對情緒有負面影響的狀態。美國衛生資源和服務管理局（HRSA）將寂寞感（Loneliness）對健康的影響比喻為「像每天抽15支菸」。儘管疫情下失業、社會文化等「寂寞」的成因複雜（太平時候的新婚夫妻也可能感受到巨大的寂寞），但在或許進行長期封鎖的情況下，「孤獨病」的蔓延我們都必須當心。若在這兩周的居家隔離期間，你飲酒、吸煙、暴飲暴食、過度購物的狀況增加了，那麼就要注意自己是否陷於了寂寞與焦慮之中，進而惡化了自己的身心健康。
1.看見你現有的人際關係
社交的「距離」是我們回不去家鄉、減少了認識新朋友的機會、情侶取消了假日的約會，或甚至單身的人也暫時尋找不了新對象。缺乏社交與關愛，正是我們心理不健康的原因之一；我們總有一些話想對誰分享，渴望獲得真實的情感回應。在這樣的情況下，應多鼓勵自己回頭去維繫現有的人際關係，向內看自己還擁有什麼；透過通訊軟體、社群媒體或浪漫點練習寫一封長信都是好方法──會發現社交的距離其實沒那麼遠。而主動進行社交，確實是一件值得「鼓勵自己」的事，因為多數處於寂寞狀態中的人，通常難以承認自己是「需要社交」的。
2.最根本的「吃好」與「活動」
想說的是「照顧好自己的身體」，而這是多方面的。就「吃」來說，當與家人或伴侶、室友同住，可能因為需要相互配合，在飲食方面反而會有人督促你完成。而在獨居時候，尤其居家辦公、外面可以的餐飲選擇又隨疫情遽減，我們可能常隨便就解決一餐；或是因為戶外活動必須暫停，而減少了運動頻率。這兩者的貧乏，都會影響到身體與心理的健康，當你試著開始做好這兩件事，例如開始學做日式蛋包飯或瑜珈，或許會找到這段時間的生活重心，並透過一種很「根本」的方式讓自己得到快樂。
3.透過學習，維持思路清晰
「學習」是一件積極正面的事，能維持思路清晰、讓你不落入無聊時光，且是在家及獨自一人也能完成的事──獨自一人，你可能還更容易放鬆腦袋更專心。列出短期的學習目標，例如閱讀一本你有興趣的書，在開放式課程上完成一個學期的線上課程，或買一把吉他學著如何彈好它。拒絕在此時又將大量無意義的、雜亂的資訊塞進你的腦袋裡──就像疫情還沒發生前那樣──你我都知道那只是不斷地填入焦慮。
4.練習冥想，關注內在
「冥想」指的並非帶有宗教意義上的那樣，這裡說的「正念冥想」是作為一種關注內在、覺察自身當下的方式。一些科學及心理學家目前進行了初期階段的研究，引用自BBC的報導：「美國密歇根大學臨床心理學家金教授（Anthony King）介紹，正念冥想對於大腦『自上而下的壓力調適機制』有積極作用，這一點已被學術界廣為認可。」冥想能幫助我們更容易面對壓力與恐懼。它並沒有那麼神秘，透過一些入門書籍或線上影音，很容易就可以進入冥想的世界。你可以試著將它加入到你的生活作息裡，在一早或入睡前的二十分鐘，學習認識自己的思緒。
5.真正學會與「孤獨」共處
當我們藉由各種活動來排解孤獨──就像花在Youtube或Instagram上的無限時數一樣，那可能只是「不看它」而非「解決它」，像一個越鑿越深的大洞。如果你繼續選擇分散注意力以逃避，那枚洞永遠都會在。不妨轉身看向它，試著去意識、觀察你目前的狀態與情緒，這會短暫地讓你感到不適與焦慮，但若讓自己完全地面對它，或許你會更快習慣並能與它共處、並將之消融。又或者你會喜歡上享受孤獨。畢竟我們無法憑一己之力改變疫情發生的事實、隔離的事實、孤獨存在的事實；梳理與擁抱自己的一切，卻是你能做到的──只有你能做到的事。
參考資料：
Psychologytoday,Emma Seppälä Ph.D.,"The Pain of Loneliness and 8 Steps to Ease It"
Verywellmind,Wendy Rose Gould,David Susman,Ph.D."Tips for Coping With Coronavirus If You Live Alone"
TEXT／Bella.tw儂儂
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