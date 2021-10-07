房市／大樓公設點交　四大項目不要缺漏

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有些住戶會希望額外爭取權益，例如加裝停車場擋車柱、地下室網路強波器等，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡則表示，除非「不裝會有使用上的困難」，否則這些並非法定項目，可能也不包括在契約內，少數建商可能不埋單；不過，一般來說若因設備單價不高，施工不困難的話，也有部分的建商會協助裝設。
桃園市政府也歸納《公寓大廈點交手冊》，管委會成立後7日內，依法應會同政府主管機關、管委會或管理負責人，針對「共用部分」、「約定共用部分」、「附屬設施設備」的水電、機械設施、消防設施、各類管線等四大法定項目進行點交。
要開始點交時，管委會應準備內政部提供的「公寓大廈共用部分、約定共用部分與其附屬設施設備點交表」，起造人則要備妥設施設備使用維護手冊、廠商資料、使用執照謄本、竣工圖說及四大法定項目的圖說，雙方逐項鑑測確認沒有缺失後簽名確認，才算完成點交。假若有缺失需改善，則由起造人負責，改善完成後才能完成點交，若起造人無故未改善，可報請主管機關建管處協助，依法進行裁罰。
除四大法定項目外，土木、結構、裝潢、綠化、景觀工程、公設內部器材等雖屬於「非法定項目」，但若有瑕疵或損壞，官方建議可循買賣契約中保固的方式處理，包括與起造人共同討論，協調修復方式、標準與期程，假設有涉及買賣爭議或廣告不實等，則可再向相關單位申訴。