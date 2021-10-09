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泰國虎斑貓每天陪爸爸開貨車　穿同色上衣萌翻網友！

▲泰國一隻虎斑貓天天陪爸爸開貨車工作！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲泰國一隻虎斑貓天天陪爸爸開貨車工作！（圖／tiktok帳號usertom_tom）

編輯中心/綜合報導

2021-10-09 17:00:00

有這樣的小夥伴工作一定不會無聊！泰國一名司機每天出門開貨車時，總是獨自一人上工因此常常感到孤單，但是自從友人送他一隻虎斑貓之後，他的旅程發生了變化，原來虎斑貓每天都要陪他出門送貨，一人一貓的身影萌翻所有網友啦！

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▲泰國司機Khun Tom的友人送給他一隻可愛的小虎斑貓。（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲泰國司機Khun Tom的友人送給他一隻可愛的小虎斑貓。（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲Tom擔心牠獨自在家很無聊，加上自己因為工作關係常常晚歸怕牠餓肚子，便嘗試帶牠一起上工，沒想到牠非常適應，從此愛上陪爸爸開貨車！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲Tom擔心牠獨自在家很無聊，加上自己因為工作關係常常晚歸怕牠餓肚子，便嘗試帶牠一起上工，沒想到牠非常適應，從此愛上陪爸爸開貨車！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
這位名叫Khun Tom的男子表示過去他總是一人獨自開貨車工作，有時覺得相當孤寂，但是某一天友人送他一隻小貓之後，他天天心繫著牠，甚至擔心自己必須晚歸而讓牠餓肚子，便決定試著帶牠一起開貨車。原先擔心牠不適應這樣的生活，沒想到貓咪對自己非常依戀，只要Tom在哪裡牠就會在哪裡，並且不吵也不鬧，讓Tom覺得好窩心！日前Tom決定帶牠一起走高速公路，為愛貓準備了裝滿乾乾與濕食的便當、貓砂盆等物品，並替牠穿上與自己同色的小背心，一人一喵就這樣開啟公路之行，模樣萌翻所有人！

▲這天Tom預計開高速公路做長途運送，先替愛貓穿上同款藍色小背心。（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲這天Tom預計開高速公路做長途運送，先替愛貓穿上同款藍色小背心。（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲仔細準備好牠的貓砂、乾乾與餐包……（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲仔細準備好牠的貓砂、乾乾與餐包……。（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲就可以上路啦！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲就可以上路啦！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲Tom表示有了愛貓陪伴，讓工作變得更開心了呢！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
▲Tom表示有了愛貓陪伴，讓工作變得更開心了呢！（圖／tiktok帳號usertom_tom）
Tom將自己與愛貓的工作影片分享在影音平台短短兩個星期竟累積超過130萬人次觀看，不少網友紛紛留言：「好有愛的畫面，絕佳默契」、「滿滿幸福洋溢」、「羨慕能跟貓咪一起上班」、「小背心加分」、「都是別人家的貓」。（編輯：陳珮瑜）

另外也來看看Tom平時與貓貓的互動，真的很有愛呢！


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