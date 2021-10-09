泰國虎斑貓每天陪爸爸開貨車　穿同色上衣萌翻網友！

有這樣的小夥伴工作一定不會無聊！泰國一名司機每天出門開貨車時，總是獨自一人上工因此常常感到孤單，但是自從友人送他一隻虎斑貓之後，他的旅程發生了變化，原來虎斑貓每天都要陪他出門送貨，一人一貓的身影萌翻所有網友啦！
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 17:00:00
這位名叫Khun Tom的男子表示過去他總是一人獨自開貨車工作，有時覺得相當孤寂，但是某一天友人送他一隻小貓之後，他天天心繫著牠，甚至擔心自己必須晚歸而讓牠餓肚子，便決定試著帶牠一起開貨車。原先擔心牠不適應這樣的生活，沒想到貓咪對自己非常依戀，只要Tom在哪裡牠就會在哪裡，並且不吵也不鬧，讓Tom覺得好窩心！日前Tom決定帶牠一起走高速公路，為愛貓準備了裝滿乾乾與濕食的便當、貓砂盆等物品，並替牠穿上與自己同色的小背心，一人一喵就這樣開啟公路之行，模樣萌翻所有人！
Tom將自己與愛貓的工作影片分享在影音平台短短兩個星期竟累積超過130萬人次觀看，不少網友紛紛留言：「好有愛的畫面，絕佳默契」、「滿滿幸福洋溢」、「羨慕能跟貓咪一起上班」、「小背心加分」、「都是別人家的貓」。（編輯：陳珮瑜）
另外也來看看Tom平時與貓貓的互動，真的很有愛呢！