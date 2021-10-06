超商刷條碼被搶手機！店員「地雷行為」曝 受害者秒認同
台灣超商林立，一條街上有兩三間超商是常有的事情，且現在超商除了賣熱食、飲料等等，就連藥妝以及書本，甚至手搖飲都有進駐，消費者甚至只要拿出手機就能一次完成付款、存發票等程序，可說是相當方便。不過日前就有名網友抱怨，自己拿出手機要讓店員刷條碼時，對方卻「主動搶走手機」，讓他難免有些尷尬，話題曝光後也讓不少過來人紛紛抱怨表示「真的無法接受」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 17:36:25
這名網友日前在PTT的超商版中發文提到，自己平常到超商消費，會拿出手機讓店員掃描條碼，不管是會員優惠、行動支付或是存雲端發票都有機會碰得這樣的情況，雖然機率不高，但自己已經遇過幾次了，這次他又正巧碰上店員主動拿走自己的手機去刷條碼，接著更順手一放丟在櫃台上，「而且還滿大力的，我的雖是舊手機又有保護殼，但當下還是覺得震驚」。
這種情況也讓原PO感到相當不解，「為什麼店員要拿別人的手機，大家有遇到這種奇怪的狀況嗎？」，提問曝光後也掀起不少民眾討論，其中就有不少有著類似經驗的消費者無奈表示「我之前也遇過，後來發現好像是因為不好刷、線又卡，之後都直接舉到很前面給他刷」、「有！超級不尊重人的，尤其現在有疫情，怎麼可以直接碰觸手機」、「掃描敲手機的最討厭」、「我討厭任何店員觸碰手機，直接放平讓對方刷」、「拿走手機跟敲螢幕的都遇過」。
不過也有網友替店員們緩頰，「有時候是顧客的問題，手機螢幕亮度不足，螢幕太暗要試很多次才成功」、「我都直接給店員，不然他們真的各種受限，保護貼掃不到、條碼機長度不夠什麼的」，另外也有店員親自吐露無奈心聲「有時真的是因為角度問題一直刷不過，才會拿顧客的手機自己喬，不過我會徵求顧客的同意才拿」，並建議「櫃台直接放一台讓客人掃算了」。（編輯：楊智傑）