高校女神出爐！建中生狂贏2.6萬遭並列第一 正妹道歉了
台灣高校生論壇米特（Meteor）日前舉辦「惹不起高校少女第二屆選拔賽」，結果其中竟出現一名男扮女裝的建中生「何廢料」也有參賽，在網路上引發話題，而最終，官方也宣布投票結果，由獲得5萬310票的「何廢料」跟獲得2萬3926票的「+7/77」並列第一名，但該結果卻引來網友不滿，湧入砲轟。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 07:28:09
近期由網友票選出心目中最愛的女高中生的「高校女神選拔賽」中，出現了一名手握高票的參賽者，有趣的是，這個位居第一名的參賽者「何廢料」，真實身份是就讀建國中學的17歲男同學，利用男扮女裝的模式參賽，引起不少網友質疑「不是選女神嗎？怎會有男生啊」；但當時主辦方則出面回應，表示「本平台尊重多元身分認同」，同時也已向「何廢料」本人聯繫並說明，如果最終他奪得第一名將會給予第一名的獎金及相對應的權利與義務。
如今，投票結果出爐，米特在6日公布比賽結果，表示「何廢料」雖然大勝2.6萬票，但是與16歲的「+7/77」並列第一名，其次為2萬2097票的「wen wen」拿下第二名，2萬2089票的「uliy」拿下第三名，票數都相差不遠。
結果曝光後，不少網友紛紛不滿表示「不是說第一名就真的會給嗎....為什麼要並列，贏2.6萬票還能並列？」、「好扯，輸2.6萬怎麼並列第一啊」、「第二名跟第三名情何以堪...都不是真實名次」、「那第二第三名票數差距更小，要不要也並列」、「如果不想給男生第一，當初就不應該讓他參賽吧」。
而面對網友砲火猛攻，被官方並列第一的「+7/77」也出面道歉表示「抱歉！造成各位不好的感受，我會再向官方確認有關名次的問題，因為這件事也在我的意料之外.....我不知道最後名次會並列，晚點再統一回覆大家！」
而在6日深夜，米特對於此次爭議也做出回應，表示活動主辦方保有對此次活動機制修改的權利，活動名次為投票初期時與何廢料溝通之結果，以並列第一的方式為最終比賽結果，兩人皆享有同等的名次與獎金；請各位理性發言並且避免過度揣測，「活動結果以主辦方公佈為主，同時也相當感謝來自各方的建議與指教，我們會虛心接受並改進，謝謝。」（編輯：張嘉哲）