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本土連續+0一禮拜！網酸「最爛防疫政策」是它：何時要停

▲近日疫情趨緩，台灣已經連續七天本土零確診，消息振奮人心。（圖／指揮中心提供）
▲近日疫情趨緩，台灣已經連續七天本土零確診，消息振奮人心。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 11:53:21

台灣近日疫情趨緩，截至昨日為止，台灣已經連續七天本土零確診，消息振奮人心，而指揮官陳時中也在日前表示，口罩政策將適度鬆綁，但卻引發不少網友熱議「比起解除口罩，為什麼不考慮實聯制的解除」引發熱烈迴響。

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一名網友在PTT八卦版中發文表示「比起解除口罩，為什麼不考慮實聯制解除，現在實聯制都是進店門，拿手機在店員面前晃一下，『貌似』有掃實名制就最好。跟店員離3公尺，他還有鷹眼可以馬上看到你手機簡訊內容，大家都嘛在演演戲而已，心照不宣，「很多店家超商已經夠忙了，還要盯著你們這些顧客有沒有實聯制通報，一進去還要那邊翻手機拍攝，有的超商店員根本就懶得管你有沒有實聯制」。

▲配合全國防疫三級警戒，現在到各場所都必須實聯制登記。(示意圖／高市農業局提供)
▲配合全國防疫政策，現在到各場所依舊必須實聯制登記。(示意圖／高市農業局提供)
貼文一出，引發網友熱烈討論，「手機的字體那麼小，店員也只是假裝看一看，有看跟沒有看其實都一樣的，重點是你心虛或有羞恥心就會自己掃」、「我看九成都沒掃了」、「真的超級多店員亂看一通＝＝」；但也有人不認同該網友的說法，表示「台灣能走到防疫鬆綁是靠99%的人努力配合」、「就算店員沒看，你有做就是有足跡紀錄啊」、「一些聰明的店會預設簡訊裡面有醒目符號，很容易辨識，像京站的簡訊會有一排愛心」。

而對於實聯制政策被網友公認是「最廢防疫政策」，指揮官陳時中則在日前記者會上也有回應，實聯制制式防疫應變措施中非常重要的一環，能快速找到接觸人群或關係地點，目前還是沒有取消的計畫。（實習編輯：王思琴））

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