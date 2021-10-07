全聯買菜見「1包5元」！婆媽驚：新鮮便宜 內行識破關鍵
不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；對此，就有一名女網友日前到全聯買菜，發現超便宜的「破盤價」，一包大陸A菜竟然只要5元，不過貼文一出，也有內行反揭關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:21:05
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己日前到全聯買菜時，仔細看了標籤，發現寫著特價品的「大陸A菜」，一包竟然只要5元，讓她興奮直呼「5元好便宜啊，而且是新鮮的」。
貼文一出，婆媽全驚呼「不錯啊，煮泡麵加剛好」、「還不錯，可以煮泡麵」、「我也想遇到這樣的折扣優惠」、「別人家的全聯總是不會讓人失望」、「惜福品嗎？」、「好便宜」、「當天吃這樣算很便宜了」、「好便宜哦，撿到的。我們這裡只有六折卡俗，其它菜還是有一點貴」、「5元，感覺一瞬間回到了40年前的物價」。
不過，就有內行網友反揭關鍵，「外面不好的都剝掉了，便宜惜福出清也很棒啦，肯定也會有需要的人」、「這個燈光看不出來，但根部咖啡色了，應該冰很久賣不出去的，只能特價」、「不ok，菜都氧化掉了」、「已經貼了好幾個標籤了，已經剝到不能再剝了，最低5塊不能再便宜啊」、「已經剝的剩下沒幾葉了」、「外葉剝光」、「那是賣好幾天了，外葉都剝好幾層了」。（編輯：郭佩蓉）