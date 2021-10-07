床底驚見「神秘生物」乾屍！男愣：沒養寵物 飼主吐真相
許多大學生離家到外地唸書除了住宿舍外，也會選擇在外租房，而今年受疫情影響，有許多學校正恢復實體上課，也有不少大學生也陸續回到租屋處打掃，日前就有名男大生在整理過程中，竟在自己的床底發現一具「乾屍」，掀起網友熱議。照片曝光後更引來不少飼主現身說法，指出自家養的時常「離奇消失」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:27:09
這名男大生透過社群論壇《Dcard》發文表示，學校近期恢復實體上課，終於回到半年多沒回去的租屋處，結果「不打掃沒事，一打掃在床底下發現一條乾掉的垃圾魚」，奇怪的是原PO沒有養魚或養貓，也沒有更換過床的位置，但這垃圾魚的屍體照看起來不只已經乾枯，本體還保存完整，這就讓住了一年的他直呼「難道我的房間是什麼古代海底遺跡嗎？」。
照片曝光後也讓不少網友腦洞大開，紛紛歪樓留言「要不要再努力找找，也許你房間還有猛瑪象的骨頭」、「吃剩的一夜乾」、「把牠丟到水裡，說不定又活起來」、「其實你的租屋處就是傳說中的亞特蘭提斯」、「月底可以加菜」、「都風乾還露出魚骨了，牠能活的話，好市多的烤雞估計也能飛走了」。要不要再努力找找，也許你房間還有猛瑪象的骨頭」。
不過貼文底下也釣出許多曾養過魚的飼主，其中就有許多過來人推測，應該是前住戶的垃圾魚「跳缸」，並透露「自家養過的垃圾魚也常離奇失蹤要不是魚在我家裡，真的會懷疑這尾是小時候家裡謎樣失蹤的垃圾魚」、「前陣子家裡的垃圾魚也消失了」、「以前家裡有養魚也有養垃圾魚，結果之後垃圾魚消失 ，那時候以為被其他魚吃掉…後來也是大掃除才發現」。（編輯：楊智傑）