領錢在意「跨行手續費」被銀行爽賺？內行教2招：用不完

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貼文一出，有些網友認為，「當然會，領10次就換一個便當」、「非常在意，所以我跨提都不讓銀行收，連我老婆帳戶也是」、「會，加起來就很多錢了」、「當然會，利息已經少到不行，不想手續費被銀行賺走」、「手續費都5元啊 原則上就去那家銀行領就好啊，會在意」、「會耶，這個月就被收了20元手續費」。
有些網友則認為，「不會，公司一個月50次免費跨提的扣打」、「以前不會耶，直到某一天心血來潮把所有的存摺都刷過一遍後…才發現原來被收了很多手續費，不過現在幾乎都用有轉提優惠的銀行了」、「不會，從不在意那種小錢，有些小錢一年算下來可能不到500元，就算省了10年也才省不到5000元，為了省那幾乎可以忽略的小錢，反而讓自己麻煩死，何必呢」、「不會，一個月99次很夠用」、「完全不在意，一年的手續費可能不到一小時時薪」。
其中，也有內行網友教2招，分別是「辦網銀」和「一次領多一點」，因為有些銀行會給「跨行提款優惠次數」，讓民眾不用擔心被扣手續費的問題，「不會，因為都有跨行提款優惠次數，用不完」、「在意，所以辦了網銀，每個月有幾次的免費跨提」、「現在跨行提款/轉帳每個月不都有十幾次以上的免手續費？這樣不夠用嗎？」、「會在意，辦數位帳戶就好」、「一次領多點可以用很久吧？現在很多地方都能行動支付或刷卡了，用現金機會越來越少」。（編輯：郭佩蓉）