「買空氣送洋芋片」太難受？專家曝必加關鍵：為了更好吃

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其中美味的關鍵就是「油炸」，油炸的洋芋片會因為與空氣接觸而氧化，不只是容易變軟或是破碎，甚至還會有股油耗味，變得不好吃了。因此要保存洋芋片有兩大關鍵：密封包裝以及氮氣充填保存。
密封包裝可以避免洋芋片接觸空氣，減少氧化的程度，延長保存期限。目前是運用內層有錫箔或鋁箔等複合性材質的塑膠包裝袋密封，不只是可以阻擋空氣、油脂、潮濕、細菌微生物等外在汙染，而且錫箔或鋁箔的材質可以輔助避光，幫助減少氧化。
另一個棘手的問題則是包裝中的空氣量，包裝中的空氣量太少，保護洋芋片的作用會減弱，洋芋片在運送的過程中容易受到碰撞、擠壓而受損碎裂，消費者端可能會買到很多洋芋小碎片，吃起來就不過癮；如果包裝中的空氣量足夠，雖然可以保護洋芋片不受外力擠壓，不過這些空氣、空氣中的氧及空氣中些微的水分都會影響洋芋片品質，洋芋片無法像剛炸好的一樣美味。
這時候「氮氣」就展現出它的價值了！氮是一種在標準狀況下無色無味無臭的雙原子氣體分子（N2），而且化學性質穩定不容易與其他物質發生化學反應，而且又是地球中豐富的物質，方便取得且成本較低，所以就有「氮氣充填」的技術。
食藥署指出，透過氮氣充填，包裝中足夠的氮氣量可以保護洋芋片，減少外力的碰撞、擠壓，同時可以透過幾乎無水、無氧的狀態，避免洋芋片氧化產生油耗味及好氧性微生物的滋生，確保洋芋片的品質與安全，使洋芋片外觀完整、口味好吃又不受細菌微生物汙染。
因此下次買洋芋片時不要懷疑是「買空氣送洋芋片」，而是因為有了「密封包裝」以及「氮氣充填」2種技術，才能吃到好吃又過癮的洋芋片。（編輯：楊智傑）