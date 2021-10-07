COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「買空氣送洋芋片」太難受？專家曝必加關鍵：為了更好吃

▲拆開洋芋片包裝後，總會發現裡頭並非滿滿一袋，讓人難免有「買空氣送洋芋片」的失落感，不過這些「空氣」其實大有來歷！（示意圖，與內文無關／取自Unsplash）
▲拆開洋芋片包裝後，總會發現裡頭並非滿滿一袋，讓人難免有「買空氣送洋芋片」的失落感，不過這些「空氣」其實大有來歷！（示意圖，與內文無關／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 14:06:58

口感酥脆、選擇豐富的洋芋片是不少人嘴饞最愛的零食之一，尤其一口咬下時的滿足感，實在讓人難以抵擋誘惑，一片接著一片，宅在家中的時候，實在是最佳良伴。不過市面上的洋芋片包裝一打開常讓人有種「買空氣送洋芋片」的失落感，也讓消費者有股「被騙」的感覺。不過事實上這些「空氣」大有來歷，要是沒有它洋芋片就沒辦法如此酥脆、美味了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據食藥署表示，油炸的洋芋片雖然好吃，但光從製造過程就相當費工，首先需要挑選馬鈴薯，太大顆或太小顆都不好，外表凹陷太大或是呈現綠色也不行，接著經過削去外皮、切成薄片、高溫油炸、汰除劣質品、烘乾多餘油脂、調味、秤重、包裝等製造過程，最後才能成為每一包各種口味的洋芋片。

其中美味的關鍵就是「油炸」，油炸的洋芋片會因為與空氣接觸而氧化，不只是容易變軟或是破碎，甚至還會有股油耗味，變得不好吃了。因此要保存洋芋片有兩大關鍵：密封包裝以及氮氣充填保存。

▲洋芋片（圖／取自食藥署臉書）
▲洋芋片包裝含有氮氣充填，是為了保證美味和酥脆。（圖／取自食藥署臉書）
密封包裝可以避免洋芋片接觸空氣，減少氧化的程度，延長保存期限。目前是運用內層有錫箔或鋁箔等複合性材質的塑膠包裝袋密封，不只是可以阻擋空氣、油脂、潮濕、細菌微生物等外在汙染，而且錫箔或鋁箔的材質可以輔助避光，幫助減少氧化。

另一個棘手的問題則是包裝中的空氣量，包裝中的空氣量太少，保護洋芋片的作用會減弱，洋芋片在運送的過程中容易受到碰撞、擠壓而受損碎裂，消費者端可能會買到很多洋芋小碎片，吃起來就不過癮；如果包裝中的空氣量足夠，雖然可以保護洋芋片不受外力擠壓，不過這些空氣、空氣中的氧及空氣中些微的水分都會影響洋芋片品質，洋芋片無法像剛炸好的一樣美味。

這時候「氮氣」就展現出它的價值了！氮是一種在標準狀況下無色無味無臭的雙原子氣體分子（N2），而且化學性質穩定不容易與其他物質發生化學反應，而且又是地球中豐富的物質，方便取得且成本較低，所以就有「氮氣充填」的技術。

食藥署指出，透過氮氣充填，包裝中足夠的氮氣量可以保護洋芋片，減少外力的碰撞、擠壓，同時可以透過幾乎無水、無氧的狀態，避免洋芋片氧化產生油耗味及好氧性微生物的滋生，確保洋芋片的品質與安全，使洋芋片外觀完整、口味好吃又不受細菌微生物汙染。

因此下次買洋芋片時不要懷疑是「買空氣送洋芋片」，而是因為有了「密封包裝」以及「氮氣充填」2種技術，才能吃到好吃又過癮的洋芋片。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀