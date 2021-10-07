小萌貓吃驅蟲藥 化身「功夫喵」開掌花氣噴噴：別碰我！
這是要變身功夫貓貓了嗎？國外一隻在收容所裡的小虎斑日前接受寄生蟲治療時，由於牠實在太生氣，不僅張牙舞爪狂開掌花氣噴噴地吼叫，還擺出「功夫」姿勢，彷彿在宣示：「有本事來單挑啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 14:12:02
女子Annie安妮因為很喜歡動物，四年前開始任職於一間動物收容所，經常在影音平台分享所內貓貓狗狗的各種有趣以及療癒的影片。幾個月前收容所接到一隻小虎斑貓，由於牠肚子裡有寄生蟲必須吃藥治療，這天同事將牠放在診療台上準備投藥，由於牠過去不曾社會化因此被人抓起後背後相當生氣，只見同事將針筒一放在牠的嘴邊，小貓立刻張牙舞爪地開掌花並且氣噴噴地吼叫，不過由於牠的站姿與手勢彷彿擺出「功夫」架式，讓安妮忍不住笑出來並分享在網路上寫下：「禁止觸碰！」。
小虎斑貓的影片在短短三個多月內就吸引超過140萬人次觀看，許多網友都笑說：「功夫喵喵」、「開掌花好可愛」、「氣噴噴欸」、「貓：別碰我……恩？是吃的？」另外安妮也補充雖然小貓當時森七七，不過經過一陣子的相處後小貓已經願意對人類表示友好，體內的寄生蟲也受到控制，再過不久就會讓「功夫小貓」開放認養，相信牠一定很快就能找到幸福呢！（編輯：陳珮瑜）