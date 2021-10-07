COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

AA制一點都不狂！情侶「相處3制度」曝　這類失控就分手

▲一般朋友或是情侶間如果到了要結帳付款的時刻，不外乎會探討AA、AB、AO制這三種付款制度，你是屬於哪一種呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一般朋友或是情侶間如果到了要結帳付款的時刻，不外乎會探討AA、AB、AO制這三種付款制度，你是屬於哪一種呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 14:51:55

現代人出門消費花的金額都不少，光是吃個飯，用餐費用就可以花到幾千塊，多一點甚至可以高達上萬元，一般朋友或是情侶間如果到了要結帳付款的時刻，不外乎會探討AA、AB、AO制這三種付款制度，但該怎麼樣付錢才合理呢？以下就帶您來看看這三種制度，快看看哪個方法才最適合你！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、AA制

這種制度是指「平均分擔費用」，兩個A都用大寫，而不是一個大寫一個小寫，是一種公平、平均的概念，而仔細探究英文「AA」的意思，其一為「Arithmetic Average」，指的是算術平均；第二個則是「All Average」，全部平均的意思。

上述兩項代表「按人頭平均分擔帳單」；另外AA也是「All Apart」的縮寫，有全部分開的意涵，代表著各自付帳，AA制做法公平，也免去日後如果分手，會有錢算不清的問題，但就是因為算得太清楚，AA制有可能沒辦法幫助兩人的感情有更進一步的發展。

▲
▲AA制是情侶相處中最安全也對彼此權益比較沒有損害的模式。（圖/NOWnews資料照）
二、AB制

這種制度指的就是「一方負擔大部份，一方負擔小部份」，是雙方負擔金錢能力不一樣時，可以尋求的做法，可以顧及雙方的面子；AB制還有一種意思是「輪換」，一人買單一次，輪流交換付錢的概念，也就是說這次我付錢，下次就換對方付。

輪流付錢也可以讓兩方在心態上比較平衡，所以AB制也成了當今最熱門的一種付款制度。但是有些比較「貼心」的人，在AB制上做得太極端，付的錢比例失衡，會讓另一方產生虧欠感，這時錢付得較少的一方，不妨可以給些回饋來彌補。

▲
▲AB制是當今最多情侶及夫妻實行的相處之道，因為互有來往，感覺對方沒有虧欠自己。（圖/Pixabay）
三、AO制

這種制度指的是「一方全部買單」，O代表的是數字「零」，是一方不用出錢、零支出的意思，通常AO制會出現兩種情況，一個是為了爭面子，顯現自己的能力與出手闊綽，想透過「全部都我買單」的方法，增加對方對自己的好感，可是這也有可能變成反效果，反而給對方太大的壓力。

另一種情況則是，一方一廂情願的認為有能力的人就該付錢，或是抱有男生就是應該要付錢的想法與態度，這種思想在無形之中也造成了能力較佳者的困擾，而且用這種模式交往，只要每次吵架失控，就會拿出來說嘴，引成分手導火線，甚至分手後，金錢付出說起來吵也吵不完，是三種制度中最具爭議的一種。

▲
▲AO制則是都只有一方在付錢，是非常極端的相處之道，也經常引起糾紛。（圖/Pixabay）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀