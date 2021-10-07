AA制一點都不狂！情侶「相處3制度」曝　這類失控就分手

我是廣告 請繼續往下閱讀
這種制度是指「平均分擔費用」，兩個A都用大寫，而不是一個大寫一個小寫，是一種公平、平均的概念，而仔細探究英文「AA」的意思，其一為「Arithmetic Average」，指的是算術平均；第二個則是「All Average」，全部平均的意思。
上述兩項代表「按人頭平均分擔帳單」；另外AA也是「All Apart」的縮寫，有全部分開的意涵，代表著各自付帳，AA制做法公平，也免去日後如果分手，會有錢算不清的問題，但就是因為算得太清楚，AA制有可能沒辦法幫助兩人的感情有更進一步的發展。
二、AB制
這種制度指的就是「一方負擔大部份，一方負擔小部份」，是雙方負擔金錢能力不一樣時，可以尋求的做法，可以顧及雙方的面子；AB制還有一種意思是「輪換」，一人買單一次，輪流交換付錢的概念，也就是說這次我付錢，下次就換對方付。
輪流付錢也可以讓兩方在心態上比較平衡，所以AB制也成了當今最熱門的一種付款制度。但是有些比較「貼心」的人，在AB制上做得太極端，付的錢比例失衡，會讓另一方產生虧欠感，這時錢付得較少的一方，不妨可以給些回饋來彌補。
三、AO制
這種制度指的是「一方全部買單」，O代表的是數字「零」，是一方不用出錢、零支出的意思，通常AO制會出現兩種情況，一個是為了爭面子，顯現自己的能力與出手闊綽，想透過「全部都我買單」的方法，增加對方對自己的好感，可是這也有可能變成反效果，反而給對方太大的壓力。
另一種情況則是，一方一廂情願的認為有能力的人就該付錢，或是抱有男生就是應該要付錢的想法與態度，這種思想在無形之中也造成了能力較佳者的困擾，而且用這種模式交往，只要每次吵架失控，就會拿出來說嘴，引成分手導火線，甚至分手後，金錢付出說起來吵也吵不完，是三種制度中最具爭議的一種。